فرنسا : 81 حالة وفاة ونحو 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى مستشفيات فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 109 آلاف و945 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 5 ملايين و701 ألف و29 إصابة

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