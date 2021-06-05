متي موعد إيداع حساب المواطن شهر يونيو 2021 ؟ يعد هذا السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون التاريخ الصحيح الذي سيقوم هذا البرنامج فيه بعملية إيداع الأموال في حسابات المستفيدين.

حساب المواطن شهر يونيو 2021

حساب المواطن هو نوع من ضمن برامج المساعدات المالية التي تطلق من الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي المواطنين والتي تندرج تحت خطة رؤية 2030 والتي وفرتها المملكة لأن تساعد المواطنين في الحصول نوع إضافي من الدخل الشهري يكون هذا الدخل محدد بناء علي عدد أفراد التابعين للمواطن في البرنامج وعلي حسب الراتب الذي يحصل علية المستفيد من عملة.

شروط حساب المواطن 1442

لأن ينظم برنامج حساب المواطن عملية الحصول علية قام بوضع عدة شروط يجب إن تتوافر من أجل التسجيل فيه وتكون هذه الشروط تبعاً للنحو التالي:

يشترط إن يكون المستفيد هو مواطن سعودي الجنسية.

إن يكون المستفيد من البرنامج مقيم في المملكة إقامة تامة.

ينبغي إن يكون في عمر 35 سنة علي الأقل إن كان متزوج.

إن كان المستفيد أعزب يجب إن يكون عمرة علي الأقل 24 سنة.

يشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يتخطى 6000 ريال سعودي شهرياً.

عدم وجود سجل تجاري باسم المستفيد

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن إن تقوم بالاستعلام عن أهلية برنامج حساب المواطن إلكترونياً من خلال أتباع الخطوات التي نذكرها في النحو التالي:

الذهاب إلي الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن علي شبكة الأنترنت.

تختار من قائمة الموقع الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار الاستعلام عن الأهلية.

إدخال رقم هوية المستفيد.

تكتب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

النقر علي زر الاستعلام.

يعرض لك نتيجة الأهلية في صحفة أخري بالموقع.

موعد إيداع حساب المواطن شهر يونيو 2021

أوضح البرنامج بأنة من المقرر إن يتم إيداع الدفعة رقم 43 وهي المقررة لشهر يونيو الجاري وشهر شوال في يوم الخميس الموافق 10 يونيو ميلادياً والذي يوافق بالتقويم الهجري 29 شوال الجاري ويستطيع المستفيد صرف الأموال من بعد هذا التاريخ.