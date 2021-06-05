رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 الجزائر عبر ostad.education.gov.dz

التسجيل في فضاء الأساتذة 2021، كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية تمديد التسجيل في فضاء الأساتذة للأساتذة الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع فضاء الأساتذة ostad.education.gov.dz إلى يوم 19 جوان 2021 حيث أشارت الوزارة ضرورة الدخول إلى المنصة الرقمية والتسجيل فيها وطبع الاستمارة والقيام بتسليمها لإدارة المدرسة حتى تقوم بتفعيل حساب الأستاذ في فضاء الأساتذة 2021، نستعرض معكم أعزائنا في موقع ثقفني طريقة وخطوات التسجيل في موقع فضاء الأساتذة للعام 2021 إلكترونيا .

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021

كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر خطوات وطريقة التسجيل في موقع فضاء الأساتذة 2021 إلكترونيا وذلك باتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع فضاء الأساتذة .

إدخال الرقم التعريفي للمتقدم والبريد الإلكتروني .

كتابة كلمة المرور .

الضغط على أنا لست روبوت والتحقق من الصور .

الضغط على التسجيل .

تعبئة البيانات المطلوبة من المتقدم والتأكد منها .

طباعة الاستمارة الإلكترونية وتسليمها لإدارة المدرسة ليتم تفعيل حساب الأستاذ على المنصة .

موقع فضاء الأساتذة ostad.education.gov.dz

موقع فضاء الأساتذة منصة إلكترونية دشنتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر لتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للأساتذة والطلاب والطالبات ، حيث طالبت وزارة التربية الوطنية الأساتذة بالتسجيل في المنصة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية ومنها الحصول على الوثائق الإدارية مثل كشف الراتب و شهادة العمل، الحصول على الوثائق البيداغوجية مثل تحميل المذكرات والدرجات السنوية ، توفير قائمة الأفواج والتي تخص تسجيل إشعار الغياب و وتسجيل مشاركة الطلاب الانشغالات الحرة لمراسلة الجهات المعنية وغير ذلك .

آخر موعد للتسجيل في فضاء الأساتذة 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه سيتم تمديد التسجيل في موقع فضاء الأساتذة 2021 من قبل جميع الأساتذة الراغبين في التسجيل عن بعد حتى يوم 16 جوان 2021 للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة للأساتذة .