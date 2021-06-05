رابط التسجيل في اللوائح الانتخابية 2021 المغرب Listeselectorales.ma وآخر موعد للتسجيل

رابط التسجيل في اللوائح الانتخابية 2021 المغرب، ومتاح التسجيل في الوقت الحالي من خلال الموقع الرسمي، ويتم الأمر إلكترونيًا عن طريق الرَّقَم 2727 حيث تقوم بإرسال رسالة نصية، تحتوي على رَقَم البطاقة الوطنية، والرسالة مجانية بدون أي رسوم والتسجيل جاري في الوقت الحالي، الذي بدأ منذ يوم الأربعاء الموافق 2 من الشهر الحالي، ويستمر حتى بداية شهر يوليو القادم وسوف نتابع معكم عبر موقعنا، كل ما يخص الانتخابات، التي يستطيع كل مواطن أو مواطنة، بالغون كاملي الأهلية، التسجيل ضمن اللوائح الانتخابية بكل سهولة.

يتم التسجيل في اللوائح الانتخابية من خلال رابط التسجيل 2021 المغرب .

. يمكنك الاستعلام عن أي معلومات حول الانتخابات من خلال فضاء المعلومات .

. يستطيع كل مواطن سواء ذكر أو أنثى، ممن يبلغون 18 عام التسجيل في اللوائح الانتخابية، طالما من حاملي الجنسية المغربية.

يمكن أيضًا لحاملي الجنسية المغربية من كاملي الأهلية، والمقيمين خارج الأراضي المغربية التسجيل عبر الموقع أيضًا.

رابط التسجيل في اللوائح الانتخابية 2021 المغربتعديل أو تغيير الدوائر الانتخابية 2021 المغرب

في حالة تغيير اللجنة الانتخابية مثل مغادرة اللجنة الانتخابية، أو الخروج بعيدًا عن المقاطعة، التي سبق التسجيل من خلالها يمكن التسجيل مرة أخرى، يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر سبتمبر 2021 من أجل المشاركة في الحياة الديمقراطية في دولة المغرب، وفي هذه الحالة، يكون التسجيل عن طريق توجه المواطن أو المواطنة، من حاملي الجنسية المغربية، مع عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون التسجيل في القوائم الانتخابية، إلى مكتب التسجيل الأقرب، مع ضرورة اصطحاب البطاقة الوطنية للتعريف، وسوف يحصل كل مواطن على استمارة خاصة بطلب التسجيل ضمن اللوائح الانتخابية في المغرب، ويجب تعبئة كافة بيانات الاستمارة، والتأكد من صحة كافة البيانات بها، مع كتابة اللجنة الانتخابية الأقرب، وفقًا للدائرة الانتخابية الجديدة التي يتبعها المواطن، ثم يقوم المواطن بالتوقيع على الاستمارة، لتأكيد صحة كافة البيانات الموجودة داخل الاستمارة.

ملحوظة: يجب التأكد من وجود بريد إلكتروني، من أجل تلقي الرسائل الخاصة بالتسجيل، مع عدم إمكانية استخدام بربد إلكتروني واحد لأكثر من شخص، حيث يجب أن يكون لكل مواطن البريد الإلكتروني الخاص به لتلقي كافة التعليمات.