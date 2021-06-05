نتائج شبه طبي 2021 بدون بكالوريا وقوائم المقبولين مساعد تمريض في جميع ولايات الجزائر

قامت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مساء أمس بالإعلان عن نتائج شبه طبي 2021 بدون بكالوريا وقوائم المقبولين في جميع ولايات الجزائر، لذلك ازداد البحث عن موقع شبه طبي للتعرف على النتائج، إذ أنها من المسابقات الجزائرية الهامة التي تخص الحاصلين على الشهادة الثانوية، في هذا المقال نرصد معكم نتائج المسابقة، ونضع بين أيديكم رابط موقع الوزارة للاطلاع على نتائج المسابقة بالتفصيل، ومعرفة المقبولين والذين تم رفضهم.

نتائج شبه طبي 2021 بدون بكالوريا

كانت الوزارة قد أعلنت مساء أمس الأربعاء ظهور نتائج شبه طبي 2021 على الموقع الرسمي للمسابقة، وقد أكدت الوزارة أن على جميع المترشحين للمسابقة الاطلاع على النتائج من حيث القبول أو الرفض، منوهة على أنه يمكن للذين تم رفضهم تقديم الطعون من خلال الحساب الشخصي على الموقع في نفس اليوم، وسوف يتم الإعلان عن نتائج هذه الطعون حينما تنتهي الوزارة من فحصها.

يمكن لجميع المترشحين لمسابقة شبه طبي 2021 بدون بكالوريا الاطلاع على النتائج بسهولة، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وقد تم الإعلان عن نتائج المسابقة في العديد من ولايات الجزائر، مثل: الجزائر، الجلفة، ولاية الوادي، وهران، تبسة، سكرة، الوادي، ادرار، المدية، سوق اهراس، تيارت، سعيدة، سكيكدة، البليدة، المسيلة، قسنطينة، عنابة، سطيف، الأغواط، وتلمسان، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المسابقة في الجميع الولايات الجزائرية تباعًا.

اعتادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على إطلاق شبه طبي كل عام، وهي مسابقة تهدف إلى لقبول الدفعات الجديدة من مساعدي التمريض بدون بكالوريا، وهي مخصصة للحاصلين على شهادة الصف الثالث الثانوي، وقد بدأ التسجيل في المسابقة لهذا العام في الرابع من فبراير، واستمر حتى الرابع والعشرين من فبراير.