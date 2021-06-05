البرازيل : أكثر من ألف حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للبيانات الواردة على موقع الوزارة الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ (كوفيد-19) المسجلة فى البرازيل منذ بداية تفشى الوباء إلى 470 ألفا و842 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 16 مليونا و841 ألفا و408 إصابات

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