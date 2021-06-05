المكسيك تسجل 206 وفيات جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت بيانات وزارة الصحة التى نشرت يوم الجمعة، إلى أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء بلغ مليونين و614 ألفا و579 حالة، وتعافى مليون و936 ألفا و266 شخصا حتى الآن.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة فى الوقت الحالى يبلغ 20525 إصابة.
يذكر أن السلطات المكسيكية قامت فى وقت سابق بمراجعة حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا، مما أدى لارتفاعها، حيث أضيفت إليها حالات وفاة كانت هناك شكوك بأسبابها.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن الحصيلة الحقيقية لإصابات ووفيات كورونا أعلى من الحصيلة المعلنة رسميا على الأرجح.
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