بداية التقويم الدراسي للجامعات 1443 بالسعودية يوم الأحد 29 أغسطس 2021

بداية التقويم الدراسي للجامعات 1443 ، بالمملكة العربية السعودية، وفق ما أقره مجلس الوزراء السعودي، اليوم الجمعة، 4 يونيو للعام 2021م، الموافق 23 من شهر شوال 1442هـ، والذي أقر بأن بداية العام الدراسي الجديد، للجامعات السعودية، سوف يكون بمشية الله، يوم الأحد 29 أغسطس للعام 2021م، الموافق 21 من شهر محرم 1443هـ، وقد شمل التقويم الدراسي الجديد أيضًا بالجامعات، نظام ال3 فصول دراسية، حيث تم منح كافة الجامعات بالمملكة العربية السعودية، وكذلك كافة الكليا، ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، مع إمكانية فتح برنامج الدراسة بالصيف، وذلك وفقًا للتطوير التعليمي الذي تششهده المملكة.

إضافة إلى ما سبق ذكره، فالجدير بالعلم أن وزارة التعليم السعودية، بقيادة معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، قامت بإعلان تطوير المناهج التعليمية، والنظام التعليمي بالمملكة، بداية من العام الدراسي الجديد 1443هـ، وقد صرح وزير التعليم، بتحويل السنة الدراسية الجديدة إلى ثلاثة فصول حضوريًا، وسيليها مجموعة أخرى، من قرارات بشأن التطوير التعليمي بالمملكة، وفق رؤية المملكة 2030م، وذك لمواكبة الأنظمة التعليمية العالمية، والعمل على رفع كفاءة الطلاب، واجتياز الاختبارات الدولية بجدارة، وجعل النموذج التعليمي بالمملكة، نموذج عالمي.

نظام الثلاث فصول الدراسية بالتعليم الجامعي بالمملكة 1443هـ

كما ذكرنا سابقًا، أن تطبيق التقويم الدراسي ١٤٤٣ بعد التعديل، للمرحلة الجامعية، بالمملكة العربية السعودية، سيعتمد أيضًا على نظام 3 فصول دراسية، بحيث يكون مدة كل فصل دراسي، من 12 إلى 13 أسبوع، بمعدل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تحديدًا إجازة دراسية، بين الفصول الدراسية، ولا بأس أن يسبق أول فصل دراسي، بالنظام الجديد، ما لا يزيد عن ثلاث أسابيع، للتهيئة والتسجيل بالجامعات، وما في حكمها، بما لا يؤثر على الحد الأدنى المعتمد من الإجازات، من قبل للهيئة التعليمية.

التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

في الختام بعد اعتماد مجلس الوزراء السعودي، لقرار بدء التقويم الجامعي بالسعودية، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، يوم 29 أغسطس القادم بمشيئة الله، وهو من ضمن عدة قرارات تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري اليوم، فإن من المنتظر وفق خارطة عودة التعليم حضوريًا 1443هـ، أن يتم البدء في إعلان آلية الحضور، والتدابير الوقائية التي سيعتمد عليها هذا القرار، في ظل تصدي المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.