أحدث عروض وتخفيضات جرير بالسعودية تنزيلات تصل إلى 45% على الشاشات الذكية

في هذا المقال نستعرض أحدث عروض الجوالات في جرير بالسعودية وما لديها من خصومات على التليفزيونات والشاشات الذكية، مكتبة جرير تعد أهم المكتبات الضخمة التي تتمتع بشعبية واسعة وسمعة طيبة في أنحاء المملكة، واستطاعت أن تكسب ثقة الجميع من خلال ما تقدمه من منتجات تلبي كافة المتطلبات، وعروض مميزة في جميع الأقسام.أحدث عروض وتخفيضات جرير بالسعودية
قدمت جرير لعملائها العديد من التخفيضات والعروض المميزة على شاشات العرض الذكية والتلفزيونات، ليتم عرضها بأسعار حصرية قد لا تتكرر، وقد شملت العروض العديد من الماركات العالمية المعروفة مثل سامسونج واتش بي وايسر ولينوفو وغيرهم، وتبدأ الخصومات من 5% لتصل إلى 30% و45%.عروض وخصومات جرير
- شاشة اتش بي بسعر 819 ريال، الشاشة بحجم 21.5 بوصة، وهي باللون الرمادي، وبدقة فور كي، ومزودة بحامل، السعر قبل الخصم 1100 ريال سعودي.
- عرض شاشة ايسر بسعر 1199 ريال، الشاشة بحجم 27 بوصة بدقة 1080 بيكي، وهي باللون الأسود، وتأتي مزودة بحامل ال إي دي، السعر الأصلي قبل الخصم 1599 ريال سعودي.
- شاشة لينوفو بريميوم بسعر 1399 ريال، الشاشة بحجم 27 بوصة، 4 حواف، دبليو ال اي دي، يأتي معها حامل 27 اتش 10، السعر الأصلي قبل الخصم 1599 ريال سعودي.
- عرض شاشة عرض سامسونج بسعر 1949، الشاشة بحجم 27 بوصة ال اي دي، وهي باللون الأبيض، ومزودة بحامل، السعر الأصلي قبل الخصم 2349 ريال سعودي.
- شاشة اتش بي اومن بسعر 3649 ريال، الشاشة بحجم 27 بوصة بدقة 1440 بيكسل، ومزودة بحامل، السعر الأصلي قبل الخصم 4000 ريال سعودي.
- عرض شاشة عرض سامسونج بسعر 4299 ريال، الشاشة بحجم 43 بوصة، وهي باللون الأسود وذات تصميم منحني، ومزودة بحامل، السعر الأصلي قبل الخصم 4699 ريال سعودي.
- عرض على شاشة ديل بسعر 499 ريال، الشاشة بحجم 22 بوصة، بدقة 1080 بي كي، مزودة بحامل أسود اللون، السعر الأصلي قبل الخصم 899 ريال سعودي.
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في هذا المقال نستعرض أحدث عروض الجوالات في جرير بالسعودية وما لديها من خصومات على التليفزيونات والشاشات الذكية، مكتبة جرير تعد أهم المكتبات الضخمة التي تتمتع بشعبية واسعة وسمعة طيبة في أنحاء المملكة، واستطاعت أن تكسب ثقة الجميع من خلال ما تقدمه من منتجات تلبي كافة المتطلبات، وعروض مميزة في جميع الأقسام.أحدث عروض وتخفيضات جرير بالسعودية
قدمت جرير لعملائها العديد من التخفيضات والعروض المميزة على شاشات العرض الذكية والتلفزيونات، ليتم عرضها بأسعار حصرية قد لا تتكرر، وقد شملت العروض العديد من الماركات العالمية المعروفة مثل سامسونج واتش بي وايسر ولينوفو وغيرهم، وتبدأ الخصومات من 5% لتصل إلى 30% و45%.عروض وخصومات جرير
- شاشة اتش بي بسعر 819 ريال، الشاشة بحجم 21.5 بوصة، وهي باللون الرمادي، وبدقة فور كي، ومزودة بحامل، السعر قبل الخصم 1100 ريال سعودي.
- عرض شاشة ايسر بسعر 1199 ريال، الشاشة بحجم 27 بوصة بدقة 1080 بيكي، وهي باللون الأسود، وتأتي مزودة بحامل ال إي دي، السعر الأصلي قبل الخصم 1599 ريال سعودي.
- شاشة لينوفو بريميوم بسعر 1399 ريال، الشاشة بحجم 27 بوصة، 4 حواف، دبليو ال اي دي، يأتي معها حامل 27 اتش 10، السعر الأصلي قبل الخصم 1599 ريال سعودي.
- عرض شاشة عرض سامسونج بسعر 1949، الشاشة بحجم 27 بوصة ال اي دي، وهي باللون الأبيض، ومزودة بحامل، السعر الأصلي قبل الخصم 2349 ريال سعودي.
- شاشة اتش بي اومن بسعر 3649 ريال، الشاشة بحجم 27 بوصة بدقة 1440 بيكسل، ومزودة بحامل، السعر الأصلي قبل الخصم 4000 ريال سعودي.
- عرض شاشة عرض سامسونج بسعر 4299 ريال، الشاشة بحجم 43 بوصة، وهي باللون الأسود وذات تصميم منحني، ومزودة بحامل، السعر الأصلي قبل الخصم 4699 ريال سعودي.
- عرض على شاشة ديل بسعر 499 ريال، الشاشة بحجم 22 بوصة، بدقة 1080 بي كي، مزودة بحامل أسود اللون، السعر الأصلي قبل الخصم 899 ريال سعودي.
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