بوتين يدعو لمواصلة الحوار حول معاهدة السلام مع اليابان

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - خلال لقاء مدراء وكالات الأنباء الدولية أثناء منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - : "لدينا تعديل على الدستور ونحن يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار بلا شك، لكننى لا أعتقد أننا يجب أن نوقف الحوار حول معاهدة السلام" وأشار إلى أن هناك الكثير من القضايا الحساسة.

وأكد أن على موسكو وطوكيو بناء علاقات حسن جوار تصب فى مصلحة الشعبين، مشيرا إلى أن البلدين شريكان طبيعيان فى العديد من القضايا.

يذكر أن اليابان تربط عقد معاهدة السلام مع روسيا بتسليمها 4 جزر من جزر الكوريل، بينما تتمسك روسيا بأن سيادتها على الجزر تمخضت عن نتائج الحرب العالمية الثانية، وغير قابلة لإعادة النظر فيها.

وفى العام الماضى أقرت روسيا تعديلات دستورية تحظر التنازل عن أى أراض روسية إلا فى إطار اتفاقيات ترسيم الحدود.