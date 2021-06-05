سبعة عمال عالقون في منجم انهار في المكسيك

يبذل رجال الإنقاذ جهودا لإخراج سبعة عمال عالقين في حادث انهيار منجم بمنطقة لإنتاج الفحم شمال المكسيك، حسبما أعلنت السلطات الجمعة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن فيضانا في المنجم الواقع في منطقة موزكيز تسبب بالانهيار، وفق سلطات العمل ولاية كواهويلا.

وأضافت في بيان أن “بعض الأشخاص الذين كان يعملون علقوا داخل المنجم”.

وهرعت الشرطة ووكالات الحماية المدنية إلى مكان الحادث للمشاركة في جهود الإنقاذ، بحسب البيان.

وقال الحرس الوطني على تويتر إن عناصره “نُشروا في المنطقة لتأمين الحماية والسماح بإنقاذ العمال العالقين”.

وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه أرسل عناصر من وزارات الأمن والعمل والحماية المدنية إلى المنطقة.

وأكد في تغريدة “نقوم بالمتابعة والتنسيق مع سلطات البلدية والولاية”، مضيفا “نأمل أن تكون جهود الإنقاذ في صالح العائلات والجميع”.

وشهدت كواهويلا، منطقة إنتاج الفحم الرئيسية في البلاد، عددا من حوادث المناجم المميتة في السنوات الماضية.

وأسوا تلك الحوادث كان انفجارا أودى بـ65 شخصا في منجم باستا دي كونشوس عام 2006.

ولا تزال جثث 63 من أولئك العمال في الموقع وناشدت العائلات مرارا السلطات المكسيكية العمل على انتشالها.