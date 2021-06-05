في "موقعة مدريد".. رونالدو يتعرض لـ"إهانة" غير متوقعة

تفاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بصافرات استهجان متواصلة، من الجماهير في مدريد، خلال مباراة منتخب بلاده البرتغال الودية أمام إسبانيا.
وقاد رونالدو منتخب بلاده أمام إسبانيا، على استاد واندا ميتروبوليتانو في مدريد، مساء الجمعة، في مواجهة تحضيرية انتهت بالتعادل السلبي.
ووفقا لصحيفة "ماركا"، منذ دخول رونالدو أرضية الملعب للإحماء، وطوال 90 دقيقة في اللقاء، لم تكف الجماهير في مدريد عن إطلاق صافرات الاستهجان كل ما لمس رونالدو الكرة.
وقد يكون الأمر غريبا بعض الشيء، خاصة وأن العاصمة مدريد بها أغلبية من مشجعي ريال مدريد، وهو النادي الذي قضى معه رونالدو 9 أعوام وقاده لتحقيق جميع الألقاب.
وتعتبر هذه أول مباراة لرونالدو منذ أكثر من عام، بحضور جماهيري، ولكن خبرته الطويلة عودته على التعامل مع صافرات الاستهجان أينما رحل.
ومن ناحية أخرى، تعرض مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي لصافرات استهجان قوية خلال اللقاء.
وقد يكون سبب غضب الجماهير على إنريكي، هو اختياراته الغريبة في التشكيلة، وغياب أي لاعب من ريال مدريد عن المنتخب، وهي المرة الأولى تاريخيا.
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