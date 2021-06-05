أفغانستان: مقتل 8 من قوات الأمن فى اشتباكات مع طالبان شمال البلاد

ووفقًا لما أوردته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم السبت، بدأ هجوم طالبان بعد منتصف الليلة الماضية من اتجاهات مختلفة باتجاه مركز منطقة "جولجا" فى إقليم باجلان، واستمر حتى صباح اليوم السبت.
وأضاف المسؤول الذى رفض الإفصاح عن اسمه، أن المنطقة ستسقط فى أيدى طالبان، إذا لم يتم إرسال تعزيزات.
وبحسب القناة، يتصاعد العنف فى أفغانستان مع استمرار الاشتباكات بين القوات الأفغانية وطالبان على العديد من الجبهات، حيث أشار مسؤولو الأمن إلى وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان فى نحو 10 أقاليم خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما أشار المسؤولون إلى استيلاء طالبان على منطقتى شنكاى وجيزاب فى إقليمي زابل وأوروزجان على الترتيب جنوبى افغانستان، أمس الجمعة.
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