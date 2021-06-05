ألمانيا تسجل 122 وفاة و2294 إصابة كورونا جديدة

سجلت ألمانيا 2294 إصابة جديدة بفيروس كورونا و122 وفاة إضافية خلال آخر 24 ساعة.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و697 ألفا و927 حالة.
كما أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89148 حالة منذ ظهور الجائحة في البلاد.
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