الهند تسجل 120529 إصابة جديدة بكورونا وسط انتشار سريع للفيروس

أعلنت الهند اليوم السبت، تسجيل 120529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3380.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 28.69 مليون وعدد الوفيات 344082.
وكانت لجنة علماء بالحكومة الهندية قد ذكرت في تقرير نُشر، يوم أمس الجمعة، أن سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت أول مرة في الهند شديدة العدوى وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.
وقال باحثون باتحاد علم الوراثة “سارس-كوف-2″، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن السلالة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية “سلالة دلتا”، تنقل العدوى بنسبة تزيد 50 %، عما تنقله سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا.
وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50
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