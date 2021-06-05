بوتين: علاقاتنا مع ألمانيا تتحسن بعد رحيل ميركل ولقاء بايدن لن يحرز تقدمًا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، أعرب بوتين عن أمله فى أن تكون العلاقات الروسية الألمانية موثوقة ومستقرة بعد مغادرة أنجيلا ميركل لمنصب المستشارة الألمانية، مشددًا على ألمانيا من بين شركاء روسيا المهمين فى جميع أنحاء العالم وفى أوروبا على حد سواء.

وخلال اجتماعه مع رؤساء وكالات الأنباء الرائدة في العالم، الذى نظمته وكالة "تاس" على هامش المنتدى الاقتصادى الدولى المنعقد فى سان بطرسبرج، أمس الجمعة، قال بوتين: "نتوقع أن يتحسن الوضع فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين روسيا وألمانيا".

بينما شكك الرئيس الروسى فى النتائج المرتقبة للقمة التى سيعقدها يوم 16 يونيو الجارى فى جنيف مع نظيره الأمريكى جو بايدن، متوقعًا أنها لن تسفر عن إحراز "تقدمات كبيرة"، إلا أنه فى الوقت ذاته يرى أن ثمة مجالاً للتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار بوتين إلى استعداد روسيا لمواصلة المحادثات مع اليابان من أجل إبرام معاهدة سلام بعد الحرب، وذلك بالرغم من تكهنات فى موسكو بأن التعديل الدستورى الذى تم إدخاله العام الماضى سيمنع البلاد من الالتزام بمفاوضات لحل نزاع إقليمى مع طوكيو.