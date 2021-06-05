البرازيل تجيز استخدام لقاح سبوتنيك V الروسى

جدة - نرمين السيد - ووافقت الهيئة أيضا على استيراد لقاح "كوفاكسين" الذى تنتجه شركة "بهارات بيوتك" الهندية الخاصة.

ورغم تصويت قيادة "إنفيزا" بأغلبية الأصوات لصالح القرار بشأن "سبوتنيك V"، الذى سعى إليه حكام ست ولايات برازيلية، واتحاد التنمية البرازيلى الأقاليمى والمختبر البرازيلى "União Química"، قال المدير العام لـ"إنفيزا" غوستافو مينديز ليما سانتوش، إن الهيئة، بناء على البيانات المتاحة، لم تستطع تأكيد جودة وفعالية وسلامة اللقاح وألزمت الولايات الست التى تعتزم استخدامه، بـ"إبلاغ الجمهور على نطاق واسع بهذه الحقيقة".

ومن بين الشروط التى طرحتها "إنفيزا" توريد اللقاحات فقط من منشآت الإنتاج التى تم التحقق منها من قبل الجهة المنظمة، كما أوصت بمنح اللقاح للبالغين الأصحاء فقط.