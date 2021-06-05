في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده الخدمات المصرفية بالعالم والمملكة علي وجه الخصوص ، تسعي العديد من المؤسسات المالية والبنوك بالمملكة لتحقيق أعلي استفادة من التطور التكنولوجي في تسهيل أمور تعاملاتها المصرفية وخدماتها المالية لتسهيل أمور العملاء وخلق مناخ تداولي مالي سلس وسهل في التعاملات من أي مكان وفي أي توقيت علي مدار الأربعة وعشرون ساعة ، ومن منطلق سعي بنك الرياض لتحقيق أعلي معدل تسهيلات لعملاؤه جاءت فكرة تطبيق موبايل الرياض لإتاحة مجال واسع من الخدمات للعملاء عن طريق تطبيق علي الهاتف ، ومن خلال مقال اليوم نقدم لكم موبايل الرياض وقائمة الخدمات المصرفية المتاحة من خلال التطبيق بجانب خطوات فتح الحساب الجاري بسهولة ، ليستطيع العملاء الاستفادة من قروض تمويل التورق من بنك الرياض.

موبايل الرياض وقائمة الخدمات المصرفية

يستطيع عملاء بنك الرياض متابعة وإنجاز العديد من العمليات البنكية بكل سلاسة ويسر وأمان مصرفي في أي وقت ومن أي مكان عن طريق تطبيق موبايل الرياض بعد فتح حساب جاري لدي البنك بخطوات بسيطة نقدمها لكم كالآتي :

ننزل تطبيق موبايل الرياض من المتجر الإلكتروني علي الهاتف الجوال.

نختار افتح حساب جديد.

نقوم بتعبئة النموذج.

نوثق المعلومات الشخصية من خلال النفاذ الوطني الموحد.

نقوم بربط المعلومات علي نظام أبشر.

بعد فتح الحساب يتم إرسال بطاقة مدي للصراف الآلي علي عنوان العميل المسجل بالنموذج.

خدمات التطبيق الرقمي

بعد القيام بفتح حساب جاري لدي بنك الرياض ، يمكنكم الاستفادة من قائمة خدمات تطبيق موبايل الرياض التالية :

خدمات إدارة الحساب الرقمي : وتشمل تسجيل مستخدم جديد وإعادة تعيين كلمة مرور.

: وتشمل تسجيل مستخدم جديد وإعادة تعيين كلمة مرور. قائمة خصائص جديدة للتطبيق : مثل الدخول السريع والـ آبل باي والعروض الترويجية والبصمة لأجهزة أندرويد و آيفون و الآيباد ودعم الساعة الذكية وخدمات تحديث معلومات العملاء.

: مثل الدخول السريع والـ آبل باي والعروض الترويجية والبصمة لأجهزة أندرويد و آيفون و الآيباد ودعم الساعة الذكية وخدمات تحديث معلومات العملاء. مجموعة خدمات الحسابات : من معلومات ومشاركة رقم حساب ورقم آيبان ورقم سويفت وكشف الحساب ودفتر الشيكات وكشف القيمة الصافية.

: من معلومات ومشاركة رقم حساب ورقم آيبان ورقم سويفت وكشف الحساب ودفتر الشيكات وكشف القيمة الصافية. البطاقات المصرفية : وتحتوي إعادة إصدار بطاقة ائتمان وزيادة حد الائتمان وإظهار الرقم السري وتسديد مديونية البطاقة والتحويل منها وتسديد الفواتير بإستخدام بطاقة الائتمان وإيقاف بطاقة الائتمان وكشف البطاقة ومشاركة العمليات عليها وشحن البطاقة الرقمية.

: وتحتوي إعادة إصدار بطاقة ائتمان وزيادة حد الائتمان وإظهار الرقم السري وتسديد مديونية البطاقة والتحويل منها وتسديد الفواتير بإستخدام بطاقة الائتمان وإيقاف بطاقة الائتمان وكشف البطاقة ومشاركة العمليات عليها وشحن البطاقة الرقمية. برنامج حصاد : ويشتمل علي التسجيل بالبرنامج وتحويل نقاط البرنامج واستبدال النقاط.

: ويشتمل علي التسجيل بالبرنامج وتحويل نقاط البرنامج واستبدال النقاط. قائمة التحويل : وبها التبرعات الخيرية والتحويل المجدول وتحويل بين الحسابات وتحويل للمستفيدين بالبنك ومستفيدين محليين ومستفيدين ببنوك عالمية والحوالات المتعددة وحوالات موني إكسبريس وتسديد التمويل.

: وبها التبرعات الخيرية والتحويل المجدول وتحويل بين الحسابات وتحويل للمستفيدين بالبنك ومستفيدين محليين ومستفيدين ببنوك عالمية والحوالات المتعددة وحوالات موني إكسبريس وتسديد التمويل. سداد المدفوعات الحكومية : ومنها إضافة فاتورة جديدة وتسديد الفواتير والمدفوعات الحكومية.

: ومنها إضافة فاتورة جديدة وتسديد الفواتير والمدفوعات الحكومية. الاستثمار المالي : ويتمثل في الودائع الآجلة وخدمات الاكتتاب .

: ويتمثل في الودائع الآجلة وخدمات الاكتتاب . تقديم الطلبات : منها طلب حساب جاري وحساب ادخار بعائد وبدون عائد وطلب بطاقة رقمية وتمويل شخصي وإعادة تمويل شخصي.

: منها طلب حساب جاري وحساب ادخار بعائد وبدون عائد وطلب بطاقة رقمية وتمويل شخصي وإعادة تمويل شخصي. إدارة المستفيدين : تتيح إضافة مستفيد ومجموعة مستفيدين وصورة للمستفيد.

: تتيح إضافة مستفيد ومجموعة مستفيدين وصورة للمستفيد. إعدادات التطبيق : وتحتوي تحديث رقم الجوال والمعلومات وإضافة صورة وتسجيل ساعة ذكية ورقم الدخول السريع وتغيير اسم المستخدم والرقم السري.

: وتحتوي تحديث رقم الجوال والمعلومات وإضافة صورة وتسجيل ساعة ذكية ورقم الدخول السريع وتغيير اسم المستخدم والرقم السري. بيان الخدمات الأخري : كالتسجيل في أبشر وتحديد مواقع أجهزة الصراف وفروع البنك وحاسبة الآيبان وحول العملات.

ويمكنكم الاستفادة من التسجيل بالقنوات الرقمية بعد فتح الحساب الجاري من بنك الرياض.