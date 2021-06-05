كيفية التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 في 3 خطوات ostad.education.gov.dz

كيفية التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 في ثلاث خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، التي أعلن عنه الدليل الإعلامي لتسجيل الأساتذة عن بعد في الفضاء الخاص بك واحد على حده والذي يأتي ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التعليم الجزائري، حيث بدأ التسجيل منذ الأول من جوان 2021، والذي يستمر لعدة أيام قليلة قادمة، لذا يجب على الجميع بدء التسجيل للاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية العديدة التي يقدمها النظام المعلوماتي لقطاع التعليم الجزائري.

ألية التسجيل في المنصة الإلكترونية للأساتذة تتطلب منك اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت كالتالي:

الدخول علي ostad.education.gov.dz .

. سحب استمارة التسجيل ومن ثم التوقيع عليها.

متابعة جودة الاستمارة ومراجعة البيانات الموضحة.

توقيع مدير المؤسسة علي الاستمارة.

يتطلب من كل أستاذ تسجيل نفسه في الفضاء الخاص به والالتزام من خلال الالتزام بالإجراءات المطلوبة، حيث يتطلب الحصول على شهادة عمل موضح بها الرقم التعريفي للوظيفة، تم استخراجها من النظام المعلوماتي بشرط أن تكون الشهادة عليها الختم الخاص بها وتم التوقيع عليها من قبل مدير المؤسسة التعليمية.

كما يجب التوجه إلي الموقع الإلكتروني الذي أعد خصيصا إلي هذه العملية من خلال رابط تسجيل فضاء 2021 ثم إدخال كلمة المرور ومنها الضغط علي انك لست روبوت ومن ثم إضافة البيانات التالية:

كتابة التربية.

البلدية.

الكور التعليمي.

المؤسسة التعليمية.

الرقم التعريفي.

الاسم واللقب.

البريد الإلكتروني.

كلمة المرور.

الضغط انك لست روبوت.

الضغط على التسجيل.

يذكر أن ارتفاع نسب البحث علي التسجيل اليوم في الجزائر مشابه بشكل كبير ارتفاع نسب البحث في نتائج شبه الطبي 2021، وصلنا إلى ختام شرح كيفية التسجيل عبر رابط فضاء 2021.

