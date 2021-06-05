قتلى من البشمركة في كمين كردي شمالي العراق

أكد وكيل وزارة البشمركة في إقليم كردستان العراق، السبت، مقتل 5 من البشمركة وإصابة 4 آخرين بجراح، إثر وقوعهم في كمين لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

ونفى وكيل وزارة البشمركة في إقليم كردستان العراق سربست لزكين تعرض البشمركة لغارات تركية، وهو ما تم تداوله سابقا.

فيما قالت مصادر إعلامية في حزب العمال، إن الحزب حذر البشمركة من مغبة الدخول إلى مناطق نفوذ مقاتلي العمال في منطقة العمادية، لكن البشمركة زجت بقوات قتالية كبيرة إلى المنطقة، مما اضطر المقاتلين إلى الرد على تلك الحركة.

وكانت مصادر أولية قد أشارت في وقت سابق، السبت، أن قتل عناصر البشمركة جاء على يد غارات جوية وقصف مدفعي من قبل القوات التركية على قمم جبال متين المطلة على بلدة العمادية بمحافظة دهوك، لكن وكيل البشمركة نفى ذلك.

وكان قائد بقوات البيشمركة قد أشار مطلع مايو الماضي، إلى أن "عددا من مقاتلي حزب العمال هاجموا قواتنا في منطقة سيدكان بأسلحة ثقيلة"، مشيرا إلى "أننا تمكنا من دحر الهجوم المسلح دون وقوع إصابات".

كما أفاد مصدر أمني عراقي، قبل أسابيع، بأن اشتباكات "خفيفة" حدثت بين قوات "البشمركة" الكردية وحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق.