وفى بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، كانوا قد تعرضوا - على الأقل - إلى شكل من أشكال التعذيب الجسدى أو النفسى والإيذاء المعنوى والمعاملة القاسية.
ونوهت الهيئة إلى سياسة الاعتقال الإدارى، موضحة أن عدد قرارات الاعتقال الإدارى منذ العام 1967، تقدر بأكثر من 54 ألف قرار اعتقال، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإدارى.
كما أشارت الهيئة الفلسطينية إلى أنه منذ 5 يونيو 1967، مات نحو 226 أسيرًا فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، منهم 73 توفوا نتيجة التعذيب، و71 بسبب الإهمال الطبى، و75 نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و7 آخرين بعد إصابتهم برصاصات قاتلة، وهم داخل السجون.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية على أن مئات آخرين من الفلسطينيين الذى تعرضوا للاعتقال توفوا بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة، متأثرين بأمراض جراء التعذيب، والإهمال الطبى، وسوء المعاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شؤون الأسرى: إسرائيل اعتقلت مليون فلسطينى منذ 1967 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.