شؤون الأسرى: إسرائيل اعتقلت مليون فلسطينى منذ 1967

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم السبت، عن عدد حالات الاعتقال فى صفوف الفلسطينيين منذ عام 1967، مؤكدة أنها بلغت نحو مليون حالة اعتقال، بينها أكثر من 17 ألف حالة اعتقال من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد على 50 ألفًا من الأطفال.





وفى بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، كانوا قد تعرضوا - على الأقل - إلى شكل من أشكال التعذيب الجسدى أو النفسى والإيذاء المعنوى والمعاملة القاسية.

ونوهت الهيئة إلى سياسة الاعتقال الإدارى، موضحة أن عدد قرارات الاعتقال الإدارى منذ العام 1967، تقدر بأكثر من 54 ألف قرار اعتقال، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإدارى.

كما أشارت الهيئة الفلسطينية إلى أنه منذ 5 يونيو 1967، مات نحو 226 أسيرًا فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، منهم 73 توفوا نتيجة التعذيب، و71 بسبب الإهمال الطبى، و75 نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و7 آخرين بعد إصابتهم برصاصات قاتلة، وهم داخل السجون.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية على أن مئات آخرين من الفلسطينيين الذى تعرضوا للاعتقال توفوا بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة، متأثرين بأمراض جراء التعذيب، والإهمال الطبى، وسوء المعاملة.