بوتين يؤكد أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للعالم ويستبعد تحقيق السلام دون حل...

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن تحقيق سلام دائم بالمنطقة دون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشددًا على "أهمية القضية وحساسيتها بالنسبة للعالم بأسره".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع مع مديري أبرز وكالات الأنباء العالمية، وذلك على هامش أعمال منتدى "سانت بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021)، في روسيا.

وفي معرض رده على سؤال حول كيفية مساهمة روسيا في حل الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية، قال بوتين "إن لروسيا علاقات طيبة وودية للغاية مع إسرائيل وفلسطين، وهناك بعض القضايا التي تحتاج إلى اهتمام خاص من المجتمع الدولي. ففي الوقت الحالي، نشهد أنه لن يكون من الممكن تحقيق سلام دائم في المنطقة دون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

واستطرد قائلا "عندما نضع نصب أعيننا أن القضية الفلسطينية حساسة ومهمة بالنسبة للعالم بأسره، سيكون من المهم بمكان ألا يتم طرح الموضوعات المتعلقة بحل تلك القضية، وتناولها على هامش السياسة الدولية أو في خلفيتها".

وبيّن "أن تجاوز الخلافات في فلسطين عامل مهم، وهناك أيضًا قضية المستوطنات الإسرائيلية، وقضايا أخرى تتراكم. وكل هذا يتطلب دراسة متأنية".

وأعرب عن أمله بأن "تحل كافة الأزمات الأساسية، وفي مقدمتها قضية حل الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، على أن يكون لذلك الحل انعكاس إيجابي على مصالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وتابع قائلا، "يجب أن يؤخذ هذا الحل في الاعتبار من منظور طويل المدى، من المهم جدًا عدم الاسترشاد بالمصالح الحالية قصيرة المدى. فما يتعين علينا فعله هو أن نضع في اعتبارنا سلامًا دائمًا وطويل الأمد".

واختتم الرئيس الروسي تصريحاته قائلا "لا أعتقد أنه يمكنني العثور على وصفة لحل هذه المشكلة القديمة، لكن روسيا مع المشاركين الآخرين ستواصل المساهمة في حل القضية الفلسطينية ".