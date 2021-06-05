عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن يتمتع المواطنون الروس بحرية أكبر للسفر إلى دول أخرى بعد وصول مستوى تحصين سكان البلاد ضد كوفيد-19 إلى 60٪، ما قد يحدث في سبتمبر المقبل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي خلال اجتماع عبر الفيديو مع رؤساء تحرير وكالات أنباء دولية على هامس منتدى بطرسبورغ الاقتصادي العالمي.
وقال بوتين: "بعد ذلك، سيكون من الممكن الحديث عن وصول أوسع (للأجانب) إلى أراضينا، كما أن مواطنينا سيكونون أيضا قادرين على السفر بحرية أكبر إلى دول أخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية".
وأضاف بوتين أنه سيكون أمرا جيدا إذا أدركت الجهات الأوروبية المنظمة للأدوية حقيقة أن أولئك الذين تم تطعيمهم باللقاحات الروسية لا يختلفون على الإطلاق عمن تلقوا لقاحات أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: نأمل أن يتمتع الروس بقدر أكبر من حرية السفر عبر أوروبا... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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