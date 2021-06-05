بوتين: نأمل أن يتمتع الروس بقدر أكبر من حرية السفر عبر أوروبا...

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن يتمتع المواطنون الروس بحرية أكبر للسفر إلى دول أخرى بعد وصول مستوى تحصين سكان البلاد ضد كوفيد-19 إلى 60٪، ما قد يحدث في سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي خلال اجتماع عبر الفيديو مع رؤساء تحرير وكالات أنباء دولية على هامس منتدى بطرسبورغ الاقتصادي العالمي.

وقال بوتين: "بعد ذلك، سيكون من الممكن الحديث عن وصول أوسع (للأجانب) إلى أراضينا، كما أن مواطنينا سيكونون أيضا قادرين على السفر بحرية أكبر إلى دول أخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية".

وأضاف بوتين أنه سيكون أمرا جيدا إذا أدركت الجهات الأوروبية المنظمة للأدوية حقيقة أن أولئك الذين تم تطعيمهم باللقاحات الروسية لا يختلفون على الإطلاق عمن تلقوا لقاحات أخرى.