رابط نظام فارس الخدمة الذاتية || التسجيل في حركة النقل للمعلمين 1442 رابط التسجيل في حركة النقل

وزارة التعليم السعودية تحدد موعد التسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين في السعودية للعام الحالي 1442، جاء ذالك من خلال الموقع الرسمي للوزارة على تويتر، الذي قل أن رابط التقديم سيكون مفعل بداية من يوم 23 مايو الجاري الموافق 11 من شهر شوال 1442 هجري، ودعت كل منسوبي الوزارة من المعلمين إلي ضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم عن طريق رابط نظام فارس، وقالت أن أي بيانات غير صحيحة تؤدي إلي فقد صاحب الطلب فرصة النقل سواء الداخلي أو الخارجي، وفيما يلي خطوات تحديث البيانات عبر موقع فارس الخدمة الذاتية.

وزارة التعليم السعودية واستراتيجية 2030

تعمل وزارة التعليم على تقديم كل سبل الراحة لكل منسوبيها من معلمين ومعلمات وإداريين، وحركة النقل الداخلي التي تجري فيها عملية التسجيل الآن من ضمن سبل الراحة وتوفير البيئة المناسبة للعمل، تعمل الحكومة السعودية في تناغم بينها طبقاً للرؤية الشاملة للمملكة 2030، والتي تهدف بالنهوض بالسعودية في كافة مناحي الحياة في المملكة.

الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية.

تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور والرمز الظاهر أمامك ثم أضغط تسجيل دخول.

الدخول على أيقونة صلاحية الخدمة الذاتية للموظف ومنها إلي شئون العاملين ثم الضغط على تعديل بيانات المعلمين.

قم بتعديل ومراجعة كافة بياناتك والتأكد من صحتها ثم الضغط على أقرار صحة البيانات المسجلة.

وبذالك تتم عملية تحديث البيانات بنجاح.

خطوات تحديث البيانات عبر رابط نظام فارس

الدخول على رابط فارس للخدمة الذاتية.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المعلم الراغب في النقل ثم الضغط على تسجيل دخول.

الدخول على الخدمة الذاتية للموظف.

تسجيل الرغبات من رغبة واحدة حتى عدد 20 رغبة.

بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات سوف يكون هناك لم الشمل قم بتعبئته الضغط على زر التالي.

سوف تظهر رسالة الطلب قيد التنفيذ أضغط على تنفيذ الرغبات وبذالك تتم عملية تسجيل الرغبات.

الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية على شبكة الإنترنت.

من الصفحة الرئيسية يتم الدخول على أيقونة تسجيل جديد لأول مرة على النظام.

تسجيل البيانات الشخصية التي يطلبها برنامج النظام من الشخص الذي يرغب في الدخول إليه.

بعد تسجيل البيانات الشخصية قم بمراجعتها وعند التأكد من دقتها وصحتها أضغط على زر تأكيد

بتلك الخطوات السهلة يتم الدخول على نظام فارس بنجاح وسهولة لكي تستفيد من خدماته المتعددة لمنسوبي الوزارة.

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تعمل وزارة التعليم السعودية من خلال التسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي على تهيئة المناخ المناسب لموظفيها حتى يؤدي أعمالهم في ظروف مناسبة تجعلهم يقدمون أفضل خدمة وحركة النقل الداخلي والخارجي تهدف إلي ذالك وأيضاً لم الشمل وأن يعمل المعلم في البيئة التي نشأ فيها وخدمة النقل تقدم إلكترونياً دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقار الوزارة أو مديريات التعلم على مستوى المملكة توفيراً للجهد والوقت وخوفاً من تفشي وباء كورونا المستجد المتفشي في جميع أنحاء العالم.

ألية وضوابط حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين

الجدول الزمني لمتابعة إجراءات النقل للمعلمين

اليوم بداية تسجيل المعلمين والمعلمات في حركة النقل

تبدأ يوم الأحد عملية تسجيل المعلمين والمعلمات في حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين، وفق الجدول الزمني الذي تم إعلانه من قبل وزارة التعليم السعودية، وسوف يتم تفعيل رابط نظام فارس لتلقي الرغبات في النقل من صباح غداً الأحد.