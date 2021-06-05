موعد مباراة الجزائر ومالي القادمة 06\06\2021 الودية والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر ومالي القادمة، يستضيف المنتخب الوطني الجزائري نظيره منتخب مالي، وذلك في إطار استعداد المنتخبين لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والتي سوف تجري أحداثها بقطر 2022، حيث يستعد المنتخب الجزائري القوي لمونديال قطر، ويرغب بشدة منتخب محاربي الصحراء، في التواجد في كأس العالم بقطر 2022، وتضم مجموعة المنتخب الجزائري، كلاً من منتخب جيبوتي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي مجموعة تبدوا سهلة بالنسبة لمنتخب محاري الصحراء، لكن يجب على المنتخب الجزائري، عدم الاستهانة مطلقاً بهذه المنتخبات الإفريقية، حيث أن منتخبات أفريقيا والكرة الإفريقية بشكل عام تتطور بشكل سريع، ولدى هذه المنتخبات العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا وفي أقوى الدوريات.

ويعد منتخب مالي من المنتخبات القوية في القارة الإفريقية، حيث أنه يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين الدوليين، المتواجدين في أقوى دوريات العالم، لذلك فإنها مباراة تعد احتكاك حقيقي وقوي لمنتخب محاربي الصحراء، وتعد أفضل استعداد للمنتخب الجزائري قبل المواجهات الرسمية، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

مجموعة المنتخب الجزائري في التصفيات

يدخل المنتخب الجزائري تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، على رأس مجموعة تضم كلاً من منتخبات بوركينا فاسو، ومنتخب النيجر ومنتخب جيبوتي.

موعد مباراة الجزائر ومالي الودية القادمة

يستضيف ملعب الشهيد “مصطفى شاكر” بالجزائر لقاء المنتخبين، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 06\06\2021، حسب التوقيتات التالية:

20:45:- الثامنة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:45:- التاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

22:45:- العاشرة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية وفلسطين والعراق والأردن.

23:00:- الحادية عشر وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

19:00:- السابعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت “جرينتش”.

القنوات الناقلة

سوف تنقل قناة الجزائرية الرياضية، وقناة الأرضية الجزائرية، والقناة الرابعة الجزائرية، مباراة منتخب الجزائر ومنتخب مالي الودية، والتي تأتي في إطار استعداد الفريقين لخوض تصفيات أفريقيا، المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

المباراة الجزائر – مالي البطولة مباراة ودية دولية استعداداً لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 الموعد والتوقيت الأحد 06\06\2021 – الثامنة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الجزائر الملعب ملعب الشهيد مصطفى شاكر القنوات الناقلة الجزائرية الرياضية

بطاقة مباراة الجزائر ومالي