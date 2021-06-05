شروط فيزا شنغن من السعودية للمقيمين 2021

شروط فيزا شنغن من السعودية للمقيمين 2020 ،فالحصول على فيزا شنغن من السعودية للمقيمين هو أمر الكثير يحلم به من المقيمين في المملكة العربية السعودي، حيث حلم السفر إلى أوربا هو أمر صعب المنال لدي الكثير، وذلك للتكلفة الباهظة التي يتكلفها السفر إلى بلاد الغرب، ففي بعض البلدان العربية يصل الأمر إلى دفع أموال طائله وفي النهاية لا يحصل على فيزا شنغن، اليوم سوف نتحدث عن كيفية الحصول على فيزا شنغن من السعودية للمقيمين.

ولكن دعونا أولًا نتحدث عن هذه الفيزا وما تمنحه من مميزات لحاملها، فهي تعتبر من الطموحات التي يسعى لأن يحصل عليها العديد من الأفراد، لِما تمنحه من مميزات عديدة لحاملها، ومن هذه المميزات أنها تتيح حرية التنقل عبر 26 دولة من دول أوروبا دون الحاجة إلى تأشيرة، فهي تعتبر بديلًا لها، كما تمنح حق الإقامة لحاملها في البلد التي يزورها لفترة تتراوح بين 3 شهور إلى 6 أشهر، ولذلك يسعى العديد من الأفراد للحصول عليها، ومن خلال السطور التالية وسوف نعرض معلومات عن فيزا شنغن للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكيفية الحصول عليها، وأسعارها.

شروط فيزا شنغن من السعودية للمقيمين

تمنح هذه الفيزا لمالكيها حق التنقل بين 26 دولة دون الحاجة إلى امتلاك تأشيرة، من هذه الدول، (فرنسا، بولندا، ألمانيا، هولندا، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، إيطاليا، البرتغال، مالطا، بلجيكا، النمسا، السويد، وفنلندا)، وكافة دول الاتحاد الأوروبي.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للسفارة لتحديد موعد المقابلة.

عند الحضور للمقابلة يجب إحضار خطاب الحجز الإلكتروني.

ملء استمارة الفيزا الموجودة على الموقع الإلكتروني بالفيزا شنغن.

عدد 2 صور شخصية، ويجب أن يتوفر في هذه الصورة بعض الشروط وهي كالآتي: خلفية الصورة تكون باللون الأبيض. يجب أن يكون حجم الصورة المقدمة مطابق لحجم صورة جواز السفر.

إحضار جواز السفر الخاص بالمتقدم، على أن يكون الجواز ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يجب أن يكون للمتقدم حساب في أحد البنوك، وإحضار كشف حساب خاص بالتعاملات مع البنك آخر ستة أشهر.

تقديم صورة من حجز فندق في إحدى الدول الأوروبية ذهاب وعودة. يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة تأمين صحي متكاملة للسفر لدول أوروبا، وتقديم تلك الوثيقة عند طلب الفيزا.

دفع الرسوم المطلوبة للحصول على الفيزا، مع العلم أنه إذا تم رفض التأشيرة لن يتم أسترداد المبلغ المدفوع. الحضور بعد 15 يوم على الأقل لاستلام الفيزا، حيث لا يتم إصدارها قبل هذه المدة.

الأوراق المطلوبة ليفزا الشنغن

الشروط الواجب توافرها في الصورة الشخصية

يجب أن تكون الصورة المقدمة في أوراق المطلوبة للفيزا شنغن ذان خلفية بيضاء . يجب أن يكون حجم الصورة بنفس حجم صورة جواز السفر . يجب أن يكون عدد الصور المقدمة للفيزا شنغن لا يقل عن صورتين .

فيزا شنغن متعددة الدخول

تمنح أحقية السفر لكافة دول الاتحاد الأوروبي، فهي الدول التي وقعت علي اتفاقية شنغن بالمملكة العربية السعودية، لتيسير عمليات السفر والتنقل، ومن ضمن هذه الدول: (سلوفينيا، سلوفاكيا، أستونيا، ليتوانيا، لاتفيا، ألتشيك، البرتغال، بلجيكا، السويد)، وغيرهم من دول الاتحاد الأوروبي.

سعر فيزا شنغن

تختلف تكلفة الحصول علي فيزا شنغن للمقيمين بالمملكة العربية السعودية باختلاف الأعمار وسنوضح ذلك فيما يأتي:

يتمكن الأطفال الأقل من 6 سنوات المقيمين في المملكة من الحصول علي فيزا شنغن مجانًا.

سعر التقديم على فيزا شنغن للأطفال المقيمين في المملكة من سن 6 سنوات إلى سن 12 سنة هو 35 يورو.

سعر التقديم على فيزا شنغن للمقيمين في المملكة السعودية الأكبر من 12 عام هو 60 يورو.

التقديم على فيزا شنغن من خلال مكتب سياحي

إذا كنت لا تجيد التعامل مع الأوراق الحكومية وترغب الحصول على الفيزا بدون أي عناء يمكنك أن تقدم على أسهل فيزا شنغن من السعودية للمقيمين . من خلال أحد المكاتب السياحية التي تستخرج لك بعض الأوراق وتقوم بتعبئة طلب السفارة. وتجميع الأوراق المطلوبة منك بموجب توكيل تقوم باستخراجه للشركة التي قمت بتوظيفها. وإذا قامت الشركة بالانتهاء من تقديم الأوراق للسفارة المختارة كل ما عليك هو الذهاب للسفارة للقيام بالبصمات الخاصة بك.