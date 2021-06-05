في الآونة الأخيرة ومع انتشار وباء كورونا المستجد ، اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الصحة السعودية بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء بين زوار بيت الله الحرام من الحجيج والمعتمرين وذلك بفرض إجراءات التباعد الاجتماعي وتدابير الوقاية المختلفة علي كافة منافذ المملكة ووضعت ضمن اشتراطات أداء مناسك العمر شرط تسجيل تصريح العمرة من خدمة اعتمرنا ، حيث يقوم المعتمر بتسجيل طلب الحصول علي تصريح عمرة من خلال تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة السعودية ، ومن خلال التطبيق يظهر حالة المعتمر إن كان محصن أو حاصل علي جرعة أو جرعتين أو حتي متعافي في فترة تقل عن ستة أشهر ، ويمكنكم التعرف علي طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا.

تسجيل تصريح العمرة من خدمة اعتمرنا

يمكنكم استصدار تصريح العمرة من خدمة اعتمرنا عن طريق تسجيل مستخدم في تطبيق توكلنا بالخطوات التالية :

نقوم بتحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات علي الهاتف أو الجهاز اللوحي.

نحدد اللغة وننقر علي استمرار.

نختار مستخدم جديد.

تظهر بعد ذلك نافذة تأكيد إنشاء حساب نختار منها استمرار.

بعد تفعيل المستخدم نتابع لمرحلة إصدار التصريح.

يتم تحديد نوع المستخدم مواطن أو مقيم أو خليجي أو معتمر خارجي.

بإدخال رقم الهوية الخاصة أو الإقامة وتاريخ ميلاد صاحب الطلب.

نكون كلمة مرور ويتم إدخالها مرة أخري للتأكيد ونوافق علي الشروط والأحكام.

أخير ننقر علي تسجيل.

يتلقى المستخدم رسالة علي جواله بها رمز تحقق.

ندخل رمز التحقق بالخانة المخصصة له علي التطبيق ونضغط تأكيد.

مرحلة تحديد نوع التصريح من اختيار أداء عمرة.

لتحديد عدد المرافقين نضغط إضافة مرافق.

نملأ بيانات المرافق من نوع مرافق ورقم هوية وجواز سفر وتاريخ ميلاد ونضغط إضافة.

حدد المرافقين من القائمة واضغط استمرار.

وقت العمرة يتم تحديده وتحديد تاريخه من الخطوة التالية.

عليك باختيار نقطة التجمع من مراكز نقل المعتمرين التي تظهر لك ، ونقر بالتعهد بالاطلاع علي التعليمات ونضغط استمرار.

تظهر لك صفحة بها التصريح كاملاً بما يشمل البيانات ورقم الحجز.

الشروط الخاصة بأداء العمرة في ظل كورونا

من خلال الاطلاع علي الإجراءات الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية و الالتزام بالاشتراطات التالية يمكنكم أداء مناسك العمرة :

أولا يجب الحصول علي تصريح عمرة إلكتروني كما شرحنا بالخطوات السابقة.

يجب الالتزام بكافة الإرشادات والإجراءات الاحترازية طوال فترة الاعتمار.

علي المعتمر تقديم تقرير طبي يفيد بسلبية مسحة كوفيد 19 له.

يراعي المعتمر الأساليب الوقائية والتباعد الاجتماعي.

يحتفظ المعتمر بنسخة رقمية من تصريح عمرته أو يحمل هاتفه الجوال طوال فترة العمرة معه ليمكن لجهات التفتيش المراجعة علي تصريحه بسهولة.

ويتميز تطبيق توكلنا بتسهيل عملية الحجز وإظهار المواعيد والتواريخ المتاحة شهرياً كما أن التطبيق يدعم اللغتين العربية والانجليزية وهو بواجهة مستخدم سهلة للتعامل ومتوفر علي كافة المتاجر الإلكترونية بالجوالات والأجهزة اللوحية ، ويمكن لكم التعرف علي طريقة التسجيل بتطبيق توكلنا عبر الجوال.