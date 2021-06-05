سائق يقع في شر أعماله.. والسبب "القناع المزيف"

حررت شرطة مدينة نيويورك الأميركية مخالفة بحق سائق سيارة حاول التحايل عليها عبر خدعة "القناع المزيف".
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، السبت، أن ضابطا في الشرطة الأميركية لاحظ ألا أحد يجلس بجانب سائق سيارة، في ممر مرافقي السيارات في طريق لونغ آيلاند السريع.
وقالت الشرطة إن أحد ضباطها قام إيقاف السائق وحرر له مخالفة.
ويطلق على هذا الممر أو المسرب أيضا "ممر المركبات المرتفعة الإشغال"، التي تخصص في الطريق السريعة لكل مركبة تحمل سائقا وراكبا واحدا آخر على الأقل.
ويتهم السائق، جاستن كونيس، البالغ من العمر 20 عاما، بأنه وضع قناعا أبيض على مسند المقعد المجاور له، ليبدو أن هناك شخصا ما جالسا بجواره.
ويواجه العديد من السائقين في ولايات أميركية عدة غرامات باهضة في حال استخدموا هذا المسرب، وهي في حدود 100 دولار في نيويورك.
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