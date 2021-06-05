السجن 10 سنوات لسيدة السلفادور الأولى السابقة

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير المحلية، حوكمت، أمس الجمعة، السيدة الأولى السابقة فى السلفادور آنا ليجيا دى ساكا، وشقيقها، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة غسل الأموال، مضيفة أن زوجها الرئيس السابق أنطونيو ساكا كان قد حوكم بسبب جرائم مماثلة قبل 3 سنوات.

وتتعلق الجرائم التي وقعت خلال فترة ولاية ساكا من عام 2004 إلى عام 2009 بمبالغ بلغت نحو 26 مليون دولار.

كما أعلن مكتب المدعى العام والشرطة اعتقال العمدة السابق لعاصمة البلاد سان سلفادور، أمس الجمعة، والذى تم انتخابه قبل بضعة أشهر، حيث وضعته السلطات قيد الإقامة الجبرية.

وتتهم السلطات السلفادورية العمدة أرنستو مويشوندت، بارتكاب جرائم من بينها التواطؤ مع عصابات إجرامية .

كما وجهت اتهامات أمس الجمعة ضد الرئيس السابق موريسيو فونيس، الذى تولى رئاسة البلاد من 2009 إلى 2014، وذلك للاشتباه فى ارتكابه جرائم، من بينها تشكيل منظمة إجرامية.