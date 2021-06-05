الصين: مصرع شخص وفقدان 7 آخرين فى انفجار منجم فحم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة خنان الصينية، أن الانفجار وقع بتمام الساعة 5:50 مساء أمس الجمعة، حسب التوقيت المحلى للمقاطعة، فى منجم للفحم تديره شركة "خبى" المحدودة للفحم والكهرباء،
وأشارت السلطات المحلية فى مدينة خبى بمقاطعة خنان الصينية، إلى استمرار جهود البحث والإنقاذ، بحثًا عن المفقودين السبعة.
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