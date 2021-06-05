جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس وزراء حكومة العاصمة الهندية نيودلهى، اليوم السبت، استعداد المدينة للتعامل مع ذروة فى إصابات فيروس كورونا فى المستقبل، والمتوقع أن تصل إلى 37 ألف حالة يوميًا.





كما أعلن رئيس حكومة نيودلهى، أرفيند كيجريوال، خلال مؤتمر صحفى عبر الإنترنت، اليوم، تخفيف جزئى لإجراءات العزل العام فى العاصمة الهندية. وأضاف كيجريوال، أن "نيودلهى تستعد أيضًا لزيادة القدرة على تخزين الأكسجين إلى 420 طنا، وستنشئ مختبرات لتحديد تسلسل الحمض النووى الوراثى (الجينوم) من أجل دراسة سلالات فيروس كورونا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيودلهى تستعد للتعامل مع ذروة 37 ألف إصابة كورونا يوميًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.