بريطانيا تسجل أعلى معدل يومى لإصابات كورونا منذ مارس الماضى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للأرقام الرسمية، تم تسجيل 6.238 حالة إصابة مؤكدة مختبريًا بفيروس كورونا فى بريطانيا حتى الساعة التاسعة من صباح أمس الجمعة، وهو أعلى رقم تسجله البلاد فى يوم واحد منذ 25 مارس.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أعداد الحالات، إلا أن التحليل الذى أجرته وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، يؤكد أن غالبية المستشفيات الكبرى فى إنجلترا لا تسجل دخول حالات إصابة جديدة بسبب كوفيد19 فى المتوسط.
فيما تشير التقارير البريطانية إلى ظهور عدد من البؤر الساخنة لفيروس كورونا، والتى أظهرت ارتفاعاً طفيفًا فى الأعداد، حيث يحذر الخبراء من أن السلالة التى تم اكتشافها لأول مرة فى الهند، والمعروفة أيضاً باسم سلالة "دلتا"، قد تؤدى إلى زيادة خطر الدخول إلى المستشفيات.
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