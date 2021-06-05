الزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، مع اقتراب العام الدراسي في جميع المراحل التعليمية يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في تجهيز الأدوات المدرسية وما يحتاجونه أثناء العام الدراسي، ومن أهم ما يتم تجهيزه هو الزي المدرسي، حيث أن لكل مرحلة تعليمية زي خاص بها يلزم ارتداؤه قبل الدخول إلى المدرسة وإلا لا يدخل الطالب، ويتوافر الزي المدرسي في جميع المحلات التجارية باختلاف المقاسات والألوان، حتى يتمكن ولي الأمر من شراء الزي الخاص بالمرحلة التي ينتمي إليها أبنائه.

الزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية في المملكة

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق المساواة بين الطلاب والقضاء على عنصر الفردية داخل المدرسة، لذا عملت على توفير ما يسمى بالزي المدرسي لكل مرحلة من المراحل التعليمية سواء إبتدائية أو متوسطة أو ثانوية، حيث يختلف زي كل مرحلة عن الأخرى، كما قد يختلف زي كل صف عن الصف الآخر داخل المرحلة الواحدة، لذا نقدم لكم الزي المدرسي لكل مرحلة وأسعاره لكل مرحلة.

الزي المدرسي للمرحلة الابتدائية

يرتدي طلاب الصفوف الابتدائية الجلباب الأبيض، بينما ترتدي الطالبات جلباب طويل وردي اللون بدون أكمام وترتدي أسفل منه قميص أبيض اللون ذو أكمام طويلة، ويبلغ سعر القميص الأبيض 50 ريال سعودي، بينما سعر الجلباب الطويل 70 ريال.

الزي المدرسي للمرحلة المتوسطة

ترتدي طالبات الصفوف المتوسطة تنورة خضراء زيتي مع بلوزة بيضاء اللون، ويبلغ سعر التنورة 65 ريال سعودي، أما سعر البلوزة البيضاء فيبلغ 50 ريال سعودي.

الزي المدرسي للمرحلة الثانوية

في المرحلة الثانوية ترتدي الطالبات تنورة زرقاء، أو كحلي اللون مع بلوزة بيضاء مع حجاب باللون الأبيض أيضاً، ويبلغ سعر التنورة الكحلي 65 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر البلوزة البيضاء 50 ريال سعودي.