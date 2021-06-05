معرفة نتائج قياس والرخص المهنية عبر تطبيق توكلنا 1442ه‍ ، أعلن تطبيق توكلنا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه يمكن الإستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي قياس، وكذلك نتائج اختبار الرخصة المهنية من خلاله، حيث أتاح التطبيق خدمة إلكترونية يمكن للمُستعلم الدخول من خلالها مباشرة لمعرفة النتائج، وجاءت هذه المبادرة للتسهيل على المواطنين بالمملكة للحصول على النتائج إلكترونيًا بخطوات بسيطة دون الحاجة لإشاعة الوقت ولتوفير المجهود، وأيضًا لمنع التجمعات خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس.

يقوم المُستعلم بتسجيل الدخول عبر تطبيق توكلنا .

. إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

الذهاب إلى لوحة التحكم والضغط على أيقونة نتائج قياس السعودية.

الانتظار قليلاً حتى تتم عملية التحميل.

لابد من تحديث التطبيق للحصول على أعلى استفادة من جميع الخدمات المتاحة في حالة عدم توافر الخدمة.

سوف تبدأ جميع النتائج بالظهور على الشاشة.

تثبيت تطبيق توكلنا على الجوال.

الدخول على التطبيق وتسجيل مستخدم جديد.

إدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد.

قراءة الإقرار جيدًا والموافقة عليه.

إدخال رمز التفعيل على رقم الجوال المسجل عبر منصة أبشر.

كيفية التسجيل في تطبيق توكلناماهو اختبار قياس

هى مجموعة من اختبارات المركز الوطني للقياس، والتي يقدمها الطلاب السعوديين قبل الالتحاق بالكلية وفي المرحلة الثانوية، وهى اختبارات للقبول بالكليات في الجامعات السعودية، وتتعدد هذه الاختبارات بين اختبار قدرات الطلاب باللغة العربية والرياضيات، واختبار تحصيلي يقيس قدرات الطلاب في العلمية، وجميع هذه الاختبارات مقدمة من قِبل مجلس التعليم العالي، وهو من احد المنظمات الغير ربحية بالمملكة، التي قامت بتطوير المركز الوطني للقياس والتقويم.

الهدف من اختبارات القياس

اختبار القياس يهدف إلى معرفة قابلية الطالب للتعلم وذلك من خلال قياس الآتي

قدرة الطالب على الفهم والإدراك من خلال حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية.

قدرة الطالب على إدراك العلاقات المنطقية.

قدرته على القياس والاستنتاج وفهم المقروء.

إن الهدف الأساسي لاختبار القياس هو تعزيز إدراك الطالب على الفهم، لذلك فإن هذا الإختبار لا يعتمد على الرسوب أو النجاح، ولكن الطالب يحصل على درجة معينة يتم تقيم الطالب من خلالها من قِبل الجهة الذي تقدم إليها الطالب.