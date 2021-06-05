مباشر الراجحي : التسجيل في مباشر للأفراد

مباشر الراجحي هو أحد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التي يوفرها مصرف الراجحي من أجل تقديم خدمة أمنة تمامًا، وتتيح للعميل إجراء أغلب عملياته المصرفية من أي مكان وفي أي وقت، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على مباشر الراجحي بشكل واضح وكافة التفاصيل الهامة للعملاء.

يقدم خدمة مباشر للأفراد من خلال إطلاق تطبيق الراجحي الجديد، حيث تم إطلاق تطبيق الراجحي الجديد من أجل الاستفادة من خدماته بهدف تقديم خدمات مصرفية ومتطورة للعملاء.

حيث أن الصفحة الرسمية للمشرق فرط نشاط على موقع تويتر التطبيق الجديد تم بدء العمل به منذ بداية شهر مايو 2020 من أجل إنجاز المعاملات المصرفية بسهولة.

والتطبيق الجديد يقدم الخدمات بشكل سريع ويقدم خدمات شخصية مصرفية للعملاء من خلال أجهزتهم المحمول.

كما أنه يقدم واجهة ذكية تعمل للعملاء ويمكن تعيينها من خلال الإعدادات حسب الرغبة الشخصية.

ويمكن تحميل تطبيق الراجحي الجديد على هواتف الأندرويد وهواتف الآيفون، ويمكن التسجيل في خدمة المباشر للأفراد من خلال التطبيق الجديد.

مباشر الراجحيالتسجيل في مباشر للأفراد

يمكن التسجيل في خدمة المباشر للأفراد من خلال التطبيق الجديد من خلال الخطوات التالية:

فتح حساب في مصرف الراجحي تحميل التطبيق.

تحميل التطبيق. بدء استخدام خدمة المباشر للأفراد عبر التطبيق من أجل إجراء عملية تحويل الأموال من خلال خدمة المباشر للأفراد عبر التطبيق الجديد.

يكون ذلك من خلال خطوات تسجيل دخول لحساب العميل بمصرف الراجحي واختيار الخدمات.

ثم اختيار خدمة المباشر للأفراد من القائمة.

اختيار تحويل مبلغ وكتابة رقم الحساب الشخص المرغوب التحويل إليه.

يتم تحديد المبلغ المراد تحويله.

إنهاء عملية التحويل.

بعد انتهاء عملية التحويل تصل العميل رسالة تتضمن بيانات عملية التحويل مثل رقم الحوالة وتاريخ العملية ومبلغ التحويل والرقم المرجعي واسم المستفيد وجنسيته.

قد تعرفنا في مقالنا هذا على كل ما يخص مباشر الراجحي للأفراد، حيث أن التطبيق يمكن العملاء من إتمام كافة العمليات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت ودون الحاجة للانتظار داخل فروع المصرف، حيث يمكن تنزيل التطبيق على هاتف العميل ومتابعة كافة عملياته المصرفية بسهولة.