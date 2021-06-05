الاستخبارات العراقية: القبض على 12 داعشيًا فى ديالى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيان الذى نقلته "السومرية نيوز"، قالت خلية الاعلام الأمنى فى العراق، إنه "من خلال العمليات الاستباقية بمحافظة ديالى للقصاص من العناصر الإرهابية وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية من القاء القبض على (١٢) ارهابيًا بمناطق متفرقة بمحافظة ديالى".

واضاف البيان، أن "الإرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، كانوا يعملون بما يسمى كتائب ثورة العشرين والمفارز الأمنية والمعسكرات العامة بصفة مقاتلين وعناصر اسناد".

كما أشارت خلية الإعلام الأمنى إلى أنه "من خلال التحقيقات معهم اعترفوا أنهم اشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين"، مضيفًا أن "الإرهابيين تم تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيًا، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليًا".