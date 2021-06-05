فيديو- بهتافات نارية ضد الغنوشى والنهضة.. التونسيون يطالبون بتحرير البرلمان

جدة - نرمين السيد - وقادj التظاهرة النائبة عبير موسى، رئيس الحزب الدستورى، حيث شاركت أعداد غفيرة من أنصار الحزب وبقية التيارات السياسية الوطنية والتقدمية المعارضة لهيمنة حركة النهضة الإخوانية على المشهد السياسى والإعلامى، وعلى البرلمان الذى يتولى زعيمها راشد الغنوشى رئاسته فى ظل معارضة قوية من النواب، وخلافات حادة مع مؤسسة الرئاسة كشفت عنها مواقف الرئيس قيس سعيد.

ردد المشاركون من الشعب التونسى هتافات عديدة منددة بالحكومة الإخوانية والبرلمان الإخوانى، من بينها "يا نواب طلعتوا أخطر من الكورونا"، وشعارات منددة بزعيم الإخوان فى تونس من بينها "يا غنوشى يا عميل .. انسى ولاتك واستقيل"، و"يا غنوشى يا سفاح .. يا قتال الأرواح".

كما ردد المشاركون هتافات منادية بالحرية لتونس ومنددة بالإرهاب، قائلاً: "تونس حرة حرة.. والإرهاب بره"، و"التشغيل الاستحقاق يا حكومة السراق"، و"نواب يا حكومة طلعتوا أخطر من الكورونا". ودعت عبير موسى المشاركون إلى الدخول إلى ساحة البرلمان بوصول المسيرة أمام أبواب مجلس النواب، لإلقاء كلمتها أمام جموع من الآلاف.

ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها: "المرأة لا تهان يا مجلس الإخوان"، و"احمى عبير"، فى إشارة إلى النائبة عبير موسى التى تواجه تهديدات بالقتل من جماعة الإخوان فى تونس.

وقال "الدستوري الحر"، إن دعوته لتنظيم المسيرة تأتى "إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التى يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشى وأغلبيته البرلمانية من الإخوان، والتعسف فى استعمال السلطة داخل هياكل المجلس لتدليس محاضر الجلسات، وتسهيل اختراق هذه المؤسسة الدستورية عبر إبرام الاتفاقيات الاستعمارية مع جهات أجنبية، وإخراس صوت المعارضة الجدية، وهضم حقها فى العمل والتعبير عن مواقفها المناهضة للمخططات المدمرة".

وأضاف البيان، أنه "نظرًا لصمت أغلب الكتل والنواب على ما يقترفه رئيس المجلس وحاشيته من مخالفات خطيرة وتكريس للفساد الإدارى والمالى والسياسى، ما شجعه على التمادى فى ممارساته الرعناء".

وتابع أن "مبادرة تنظيم المسيرة تأتى كذلك نتيجة فشل البرلمان فى سن قوانين تخدم مصالح الشعب التونسى وتؤسس لإصلاحات اقتصادية ومؤسساتية واجتماعية طال انتظارها واقتصاره على المصادقة على القروض المجحفة لمزيد رهن البلاد والعباد وإعطاء الأولوية لدراسة المشاريع التخريبية الرامية لتفكيك وحدة الدولة وتنظيم جلسات الحوار عديمة الفائدة العملية، واعتباراً للخطر المحقق الذى أصبح يمثله مجلس نواب الشعب على الأمن القومى الشامل تحت رئاسة راشد الغنوشى".