قتلى وجرحى في اشتباكات مع قوات الجيش في ميانمار

قالت وسائل إعلام محلية في ميانمار إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا في منطقة دلتا نهر أيياروادي اليوم السبت، عندما اشتبكت قوات المجلس العسكري مع قرويين، كما وردت أنباء عن معارك في شمال وشرق البلاد.

ويبذل الجيش جهودا مضنية لبسط سيطرته منذ عودته إلى السلطة في الأول من فبراير شباط عندما أطاح بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي بعد إصلاحات ديمقراطية استمرت عشر سنوات وأدت لانفتاح الدولة المعزولة في جنوب شرق آسيا على العالم.

وتخرج الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري يوميا في أنحاء كثيرة من البلد الذي أصابته الإضرابات بالشلل، في حين اندلعت في المناطق الحدودية صراعات مع جماعات عرقية مسلحة تعارض المجلس العسكري.

وقال أحد السكان لرويترز إن اشتباكات اندلعت قبل الفجر في كيونبياو، عندما جاء جنود لاعتقال رجل يُشتبه في أنه يخزن أسلحة حيث فوجئوا بانفجار قنبلة.

وأضاف، “الناس في القرية ليس لديهم سوى القوس والسهم وسقط كثير منهم بين قتيل وجريح”.

وقالت وكالة “خيت ثيت ميديا” ​​وخدمة هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” بلغة ميانمار إن ثلاثة أشخاص قُتلوا.

وقالت قوة الدفاع الشعبي المناهضة للمجلس العسكري إنها هاجمت مركزا للشرطة في شمال مدينة شويجو في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة بالتعاون مع جيش استقلال كاتشين، الذي يقاتل منذ عقود وهو واحد من حوالي 20 جماعة عرقية مسلحة.

وفي شرق ميانمار، قالت قوة الدفاع الشعبي في موبيي إنها اشتبكت مع الجيش بعد ظهر الجمعة. وأضافت أن أربعة “جنود إرهابيين” قُتلوا.

وقتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 845 شخصا وسجنت أكثر من 4500، وفقا لإحدى الجماعات الناشطة في ميانمار.

ويشكك المجلس العسكري في صحة هذه الأرقام.