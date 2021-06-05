تمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب وبالتقسيط من شركة تسهيل، شركة تسهيل من الشركات التي توفر برامج تمويلية

تساعد بها المواطنين والمقيمين، ومن ضمنها هو الحصول على تمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب من شركة تسهيل

وبأقل الشروط، تستطيع من خلال هذا التحويل توفير احتياجاتك الشرائية بكل سهولة ويسر، ولا تحتاج للكثير من الوقت

في الحصول عليه

برنامج تمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب من شركة تسهيل من ضمن البرامج المربحة التي قامت بتقديمها شركة تسهيل ، تم وضع هذا البرنامج خصيصًا، حتى يناسب احتياجات العاملين الشرائية.

من ضمن البرامج المربحة التي قامت بتقديمها ، تم وضع هذا البرنامج خصيصًا، حتى يناسب احتياجات العاملين الشرائية. الأقساط الشهرية التي يجب عليك دفعها مناسبة ومرنة بشكل كبير، حتى تناسب وضعك المالي، كما أن شروط الحصول على التمويل سهلة وميسرة.

برنامج التمويل من شركة تسهيل يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت، فأنت لست بحاجة للذهاب إلى فرع والانتظار حتى تحصل عليه، فمن خلال موقع الشركة الإلكتروني ومع توفير كافة الشروط والأوراق سوف تحصل على الموافقة عليه في الحال.

المزايا التي تقدمها شركة تسهيل المقدمة من أكسترا تتمثل في :

تتمثل في : التمويل متوافق تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة سداد التحويل مرنة، وتستطيع التسديد على فتة حتى 24 شهر.

المعاملات التي سوف تقوم بها من أجل إنهاء التحويل وسهلة وسريعة ولا تكلف الكثير من المجهود.

تستطيع الحصول على تحويل مرتفعة حتى ضعف مراتبك الشخصي.

لا تحتاج لوجود كفيل ضامن لك، كما أنك لا تحتاج لتحويل الراتب الخاص بك مباشرًا.

تمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب وبالتقسيط من شركة تسهيلمزايا التمويل من تسهيلشروط القطاع الخاص والحكومي

هناك شروط للقطاع الخاص والحكومي يجب اتباعها للحصول على تمويل بدون كفيل بدون تحويل راتب

يجب على الموظف أن يكون تابع لجهة عمل معتمدة من برنامج تسهيل.

على المقيم في المملكة العربية السعودية بأن يكون في جهة العمل لمدة لا تقل عن سنة، أما عن الشخص سعودي الجنسية يجب أن لا تقل فترة خدمته عن 3 شهور.

إذا كان عمر الموظف يزيد عن 25 عام يجب أن لا يقل دخل الموظف الشهري عن 5000 ريال سعودي، وهذا حتى عمر 60 عام.

إذا كان الموظف عمره يقل عن 25 عام يجب أن لا يقل دخله الشهري عن 12000 ريال سعودي، وهذا من عمر 21 عام.

في حالة توافق تلك الشروط يستطيع الفرد الحصول على تمويل يتراوح من 4000 ريال سعودي حتى 30000 ريال.

وللذين يعملون في القطاع العسكري يجب توافر الشروط التالية للحصول على تمويل بدون تحويل راتب بدون كفيل .

يجب على المتقدم أن لا تقل مدة خدمته عن 3 أشهر.

الدخل الشهري الخاص بالموظف يجب أن لا يقل عن 10000 ريال سعودي.

عمر الموظف يجب أن يتراوح بين 24 عاما حتى 50 عام، وهذا بحسب الرتبة الخاصة به.

شروط التمويل للقطاع العسكري