زعيم كوريا الشمالية يناقش مشاكل الاقتصاد فى أول ظهور له منذ شهر

جدة - نرمين السيد - ترأس زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس الجمعة، جلسة للمكتب السياسى لحزب العمال الحاكم لمناقشة عقد الاجتماع الحزبى الرئيسى وعددًا من المسائل التنظيمية، وذلك فى أول ظهور علنى له منذ شهر تقريبًا.







ووفقًا لما أورده موقع "إن كيه نيوز" الإخبارى فى كوريا الشمالية، ناقش كيم نتائج المؤتمر العام التاريخى للحزب، والذى عقد فى شهر يناير الماضى، مشددًا على أنه "من الضرورى الآن الدعوة إلى اجتماع عام للجنة المركزية للحزب من أجل حل مشاكل ملحة للعمل الاقتصادى وظروف المعيشة". ونقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، أوضح الموقع الإخبارى أنه خلال الأسبوع الجارى، سينضم العشرات، أو المئات من المسؤولين لجلسة كاملة لتصحيح العيوب، من خلال تلخيص شؤون البلاد خلال النصف الأول من العام. ومن المقرر أن تكون الجلسة الكاملة القادمة للحزب الكورى الحاكم هى الثالثة حتى الآن، هذا العام، ويمكن أن تستمر عدة أيام، إذ عُقدت الجلسة الأولى خلال المؤتمر العام فى يناير، واستمرت الجلسة الثانية 4 أيام فى فبراير الماضى.

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