نائب محافظ القدس: مسيرة المستوطنين الإسرائيليين ستدفع لانفجار جديد

جدة - نرمين السيد - حذر نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، اليوم السبت، من مسيرة الرقص بالأعلام، التى دعا الاحتلال الإسرائيلى لخروجها يوم الخميس المقبل، فى البلدة القديمة بالقدس، مؤكدًا أن ذلك سيدفع إلى "انفجار جديد" فى المدينة.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، قال صيام إن "هذه المسيرات هى استكمال للمسيرات التى خطط لها فى الثامن والعشرين من رمضان الماضى".

وشدد صيام على أن "دفاع المقدسيين عن مقدساتهم مرتبط بعقيدتهم، وليس بمدة زمنية معينة، وسيُفشِلون هذا المخطط بعزيمتهم وصمودهم كما أفشلوه سابقًا".

ويواصل المستوطنون محاولات الاقتحام اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.

وكانت مواجهات اندلعت فى مدينة القدس الشهر الماضى بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ما أدى إلى امتداد المواجهة إلى قطاع غزة، الذى شهد قصفًا إسرائيليًا عنيفًا طيلة 11 يوما.

وتمكنت مصر من وقف العنف فى غزة والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل فى قطاع غزة، بعد قصف إسرائيلى استمر خلال الفترة من 10 إلى 21 من شهر مايو الماضى، والذى أسفر عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا و13 شخصًا فى إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق فى القطاع.