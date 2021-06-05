مسلحون يقتلون أكثر من 100 شخص فى هجوم على قرية شمال بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وكانت مصادر محلية فى بوركينا فاسو، أكدت مقتل 14 شخصاً على الأقل بينهم مدنى من عناصر الوحدات الرديفة لقوات الأمن، فى هجوم على قرية بشمال بوركينا فاسو، مساء الجمعة.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال مصدر أمنى إن "مسلحين مجهولين هاجموا قرية تادريات، وقتلوا 13 شخصًا من السكان المدنيين"، مضيفًا أن مدنيًا من عناصر القوات الرديفة "جاء لمساعدة الأهالى قُتل أيضاً".
وكانت القوات المسلحة فى بوركينا فاسو أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق فى منطقتى الشمال والساحل، منذ 5 مايو الماضى، فى مواجهة تزايد الهجمات الإرهابية
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