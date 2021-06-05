موعد مباراة السعودية واليمن اليوم ضمن تصفيات كأس العالم 2022

نعرض لكم موعد مباراة السعودية واليمن التي تقام اليوم ضمن تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بقارة أسيا، بالإضافة إلى أنها مؤهلة أيضا إلى كأس الأمم الأسيوية المقبلة، ولذلك فهي تعد مباراة هامة للغاية للفريقين ومنافسة عربية خالصة، ويسعى كل فريق من خلال تلك المباراة بتحقيق الثلاثة نقاط الهامين في مشوار كل منهم للتأهل لبطولة كأس العالم، كما نعرض لكم القنوات التي تقوم بعرض المباراة ليتمكن الجميع من مشاهدتها سوء المواطنين في السعودية أو اليمن أو باقي الدول العربية الذين يهتمون بتلك المباراة التي من المتوقع أن تكون قوية وبها منافسة شديدة نظرا للمستوى الكبير الذي يمتاز به كل منتخب وطموحهم الكبير.

مباراة السعودية واليمن اليوم

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة التي تجمع مع منتخبات اوزباكستان وسنغافورة وفلسطين واليمن، ويسعى الأخضر في الفوز بتلك المباراة لتعزيز الصدارة، حيث نجح المنتخب السعودي في جمع 11 نقطة حتى الآن، ويأتي في المركز الثاني بالمجموعة أوزباكستان برصيد 9 نقاط.

بينما المنتخب اليمني فيقع في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط وهو ما يعني انتهاء أماله في التأهل ولكنه ما زال يسعى في تقديم أداء مشرف في مباراة عربية قوية يترقبها الكثيرين من محبي كرة القدم في الوطن العربي.

توقيت مباراة السعودية واليمن والقنوات الناقلة

ولا تقتصر متابعة اللقاء بين المواطنين السعوديين واليمنيين فقط بل يقوم الكثير من محبي كرة القدم في الوطن العربي بمتابعة ذلك اللقاء، وسوف تقام المباراة اليوم السبت الموافق 5 يونيه 2021 في المواعيد التالية:

الساعة 21:00 بتوقيت السعودية واليمن.

الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.

الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات.

ويتم عرض المباراة من خلال قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD 1 والتي تقوم بنقل جميع مباريات المنتخب السعودي بشكل حصري خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.