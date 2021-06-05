تسجيل teachers.gov.jo دخول منصة تدريب المعلمين 2021 بالرقم الوطني مع الخطوات

تسجيل teachers.gov.jo للدخول والتسجيل في برنامج تدريب المعلمين بالأردن في فترة التعليم الابتدائي بالسنوات الثلاثة الأولى، حيث قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بإتاحة رابط تسجيل معلمي الأردن للتسجيل في دورة تطوير المهارات اللغوية والشفوية للمعلمين بالسنوات الأولى من التعليم الابتدائي وتم تحديد فترة الدورة وخطوات التسجيل الإلكتروني عبر الرابط الرسمي.

منصات التعلم عن بعد بالأردن

حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بتطوير مهارات المعلمين وخاصة في المراحل الدراسية الأولى والذي ينعكس بالشكل الغيجابي على الأطفال في هذه المرحلة العمرية المبكرة من العمر، حيث يكون الطفل في هذه المرحلة لدية القدرة العالية على التعليم والتلقي، وتولي الوزارة الاهتمام بتطوير مهارات وقدرات المعلم اللغوية والتعليمية والتي تنعس بالشكل الإيجابي على ايال المعلومات بطريقة اسهل للطفل، وقد كانت جائحة كرونا سببا في توقف التعليم المباشر بين الطفل المعلم بالعامي الماضيين، وتدرس وزارة التعليم بالمملكة عودة المدارس من جديد بالعام الدراسي المقبل، والذي يعتمد بشكل اساسي على أعداد الغصابات اليومية من فيروس كرونا.

يقوم المعلم بالدخول على رابط منصة تدريب المعلمين الإلكتروني. ثم يتم بتسجيل الدخول من الأيقونة أعلى الشاشة. ويكون بعدها يبدا المستخدم بكتابة اسم المستخدم. يتم إدخال الرقم الوطني في الخطوة الثالثة. يقوم المستخدم بعمل حساب جديد في حال لم يكن لديه حساب مسبقا.

خطوات تسجيل teachers.gov.jo لتدريب المعلم الأردني

يبدا التسجيل الإلكتروني على رابط وزارة التعليم الأردنية المخصص لتدريب المعلمين والذي يكون للمعلمين من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي.

ويكون بداية التدريب في يوم الأحد 6 يونيو 2021 وينتهي الخميس 24 جزيران.

ويتم إتاحة رقم الدعم الفني: 0788322319 – 0777089059.

كما يتم عمل حساب جديد لمن لم يكن حساب سابق بالمنصة الخاصة بحسابات المعلمين.

ويقوم المعلم باستكمال البيانات وكتابة رقم الهاتف النقال لتصله رسالة تفيد استكمال التسجيل.

برنامج تسجيلات منصة تدريب المعلمين