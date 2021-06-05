أخبار اليمن : المنتخب اليمني يواجه نظيره السعودي مساء اليوم

المنتخب اليمني يواجه نظيره السعودي مساء اليوميواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، المنتخب السعودي، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء، كما ستُنقل على قناة Ksa Sports 1 HD.

وسيخوض المنتخب اليمني خلال شهر يونيو الجاري أربع مباريات هامه، ثلاث منها ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة وهي:

- 5 يونيو أمام السعودية

- 11 يونيو أمام أوزباكستان

- 15 يونيو أمام فلسطين

والمواجهة الرابعة ستكون في الـ22 يونيو أمام موريتانيا في الدوحة في الملحق المؤهل لنهائيات بطولة كأس العرب.