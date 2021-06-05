مقتل 3 مدنيين فى قصف تركى على مخيم للاجئين شمال العراق

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، هدد بضرب مخيم مخمور للاجئين فى العراق قبل يومين، محذرًا من توغل أكبر للقوات التركية داخل الأراضى العراقية لضرب المخيم الذى يضم لاجئين أكراد منذ أكثر من 20 عامًا.
وقال أردوغان فى تصريحاته، إن أنقرة تعتقد أن مخيم مخمور يشكل تهديدًا لا يقل عن التهديد الذى تمثله جبال قنديل، معقل الأكراد فى العراق، والذين تعتبرهم تركيا جماعة إرهابية.
وقتل 5 أشخاص من البيشمركة فى جبل متين شمالى محافظة دهوك العراقية، اليوم السبت، بعدما استهدفتهم الطائرات الحربية التركية، إضافة إلى إصابة آخرين.
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