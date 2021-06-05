الصومال تتهم كينيا بشن غارات جوية عشوائية تقتل المدنيين وتشوههم

جدة - نرمين السيد - اتهمت الصومال، اليوم السبت، جارتها كينيا بشن غارات جوية عشوائية فى بلدتى "الآدى" و"هيسا أوجور" فى منطقة جيدو بولاية جوبالاند يوم 3 يونيو الجارى، فى أحدث تصعيد للتوترات بين الجارتين الإفريقيتين.





وفى بيان لها، اليوم السبت، أكدت وزارة الخارجية الصومالية أن الهجوم "هو أحدث مثال على عمليات قوات الدفاع الكينية التى تسفر عن مقتل وتشويه المدنيين، بما فى ذلك النساء والأطفال، الأمر الذى أصبح على نحو متزايد سمة مميزة سيئة لعمليات سلاح الطيران الكينى". وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت الخارجية إن الصومال سوف تستعرض مخاوفها مع الاتحاد الإفريقى، وستبدأ عملية تشكيل لجنة دائمة للشكاوى فى المنظمة الإفريقية لمحاسبة مرتكبى "التدمير غير المشروع للممتلكات" وإعادة الحقوق للضحايا.

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