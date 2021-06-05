صور.. وفد مجموعة إيفرجرو المصرية يختتم زيارة عمل للمملكة الأردنية

جدة - نرمين السيد - اختتم وفد من مجموعة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة زيارةَ عملٍ ناجحة للعاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 4 إلى 6 يونية 2021 بهدف وضع اليات توسيع التعاون وآفاق الاستثمار مع الأردن فى مشاريع الاسمدة.





وضم الوفد رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس محمد الخشن، والدكتور أحمد خليفة والاستاذ محمد محمد الخشن نائبا رئيس المجلس، والمهندس خالد السيد الرئيس التنفيذى والاستاذ سامح بنانى ورئيس قطاع التمويل والاستثمار فى المجموعة، وعدد من المسؤولين فى المجموعة والذين التقوا مع نظرائهم فى شركة البوتاس العربية ممثله فى السيد المهندس شحادة ابو هديب رئيس مجلس الادارة والسيد الدكتور معن النسور الرئيس التنفيذى والسيد المهندس رشيد اللوبانى رئيس القطاع التجارى والتسويق.

وجسّدت الزيارة، التى اهتمت بها وسائل الإعلام الأردنية، تتويجاً للشراكة الممتدة بين مجموعة إيفرجرو وشركة البوتاس العربية لنحو 13 عاماً، لا سيما وأن مجموعة إيفرجرو تعد أكبر مشترى من شركة البوتاس العربية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واكبر ثالث عميل لها على مستوى إجمالى مبيعاتها الاجمالية.

وكان رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس محمد الخشن قد كشف خلال استضافته على تلفزيون "المملكة" الرسمي فى الأردن على أهمية الدور الريادى لمجموعة إيفرجرو ومنتجاتها فى قطاع الأسمدة والأحماض والأعلاف فى الوفاء بمتطلبات السوق المحلى فى مصر وزيادة فرص التصدير لجميع دول العالم فى هذا القطاع الحيوى الذى يخدم القطاع الصناعى والزراعى والامن الغذائى.

وشرح أن تلك الزيارة تهدف إلى وضع أسس الاتفاق بين إيفرجرو وشركة البوتاس العربية لتعظيم حجم التعاون بين الشركتين من خلال زيادة مشتريات المجموعة من خام كلوريد البوتاسيوم الذى تنتجه شركة البوتاس العربية إلى ما يقارب ضعف الكمية الحالية التى تستوردها إيفرجرو والتى تصل إلى 180 طن سنويا إلى نحو 310 ألف طن سنوياً، وبما يرفع قيمة مشتريات المجموعة من البوتاس الأردنى من حوالى 60 مليون دولار إلى نحو 100 مليون دولار سنويا.

وستبدأ تلك الزيادة بدأ من العام القادم بعد الانتهاء من اعمال انشاءات المرحلة الثالثة من مجمع الشركة الصناعى بمدينة السادات. وأفاد الخشن أن توسعات المجموعة الصناعية الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية السنوية من أسمدة سلفات البوتاسيوم إلى 400 الف طن سنويا وسترفع الطاقة التصميمية لجميع منتجات المجموعة من 817.000 طن حاليا إلى 1.150.000 طن سنويا، مما يجعلها أكبر طاقة إنتاجية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكبر ثالث طاقة إنتاجيه فى العالم، والذى يمثل قيمة كبيرة للاقتصاد المصرى، فيما تصدّر مجموعة إيفرجرو نحو 70 بالمئة من انتاجها لنحو 33 دولة على مستوى العالم.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أجرت فى عمّان مقابلة مع الدكتور أحمد خليفة نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة وضح فيها البدء فى استكمال اعمال انشاءات المرحلة الانتاجية الثالثة بمجمع السادات تمثل شهادة نجاح لبرنامج الاصلاح المالى للمجموعة، ويعكس دعم القطاع المصرفى للقطاع الصناعى فى مصر، موضحا أن أعمال الانشاءات سوف تضيف طاقة إنتاجية جديدة بدءًا من أول يناير 2022، منها الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية الحالية من سماد سلفات البوتاسيوم، والبالغة نحو 400 ألف طن سنويًا، كما ستضيف نحو 100 ألف طن من أسمدة السوبر فوسفات و90 ألف طن من كلوريد الكالسيوم و33 ألف طن من حمض الفوسفوريك، بالاضافة إلى 110 ألف طن من الأعلاف الحيوانية والسمكية، وجدير بالذكر أن المجموعة ترغب فى زيادة جسور التعاون مع الأردن الشقيقة ليس فقط من خلال شراء خام كلوريد الكالسيوم، ولكن تم توقيع عقد تصدير مستقبلى لمدة عشر سنوات لكمية 60 ألف طن من أعلاف الفوسفات ثنائى الكالسيوم الذى تنتجه المجموعة إلى احدى الشركات الأردنية، مما يعظم حجم التعاون بين البلدين.

وقد ناقش وفد مجموعة ايفرجرو مع شركة البوتاس العربية وكذا معالى السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الأردنية ومعالى العين المهندس جمال الصرايرة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فى مجلس الأعيان الأردنى خلال الزيارة سبل تفعيل الاستثمار فى مشروع مجمع صناعى لإنتاج الأمونيا، والتى تستخدم كعنصر أساسى فى إنتاج الأسمدة المركبّة من النيتروجين والفوسفات والبوتاس، حيث أن المملكة الأردنية تستورد حاليًا نحو 360 ألف طن سنويا تزيد إلى 500 ألف طن فى السنوات الخمس القادمة.

وعرض الوفد مقترحات تطوير هذا المشروع الذى يرعاه السيد المهندس رائد صعوب، الأمين العام الاتحاد العربى للأسمدة والذى يحقق التكامل الاقتصادى بين البلدين ويحقق أفضل عوائد اقتصادية للمشروع، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى 800 مليون دولار.