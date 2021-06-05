3 قتلى في قصف تركي على مخيم لاجئين شمال العراق

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي قصفت مخيم مخمور للاجئين، في شمال العراق، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين كحصيلة أولية.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات من مقتل 5 عناصر من مقاتلي البيشمركة في إقليم كردستان، الحليف لأنقرة، في كمين لحزب العمال الكردستاني.

وكان أردوغان قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي، أن مخيم مخمور الذي يقع على بعد 180 كيلومترا جنوبي الحدود التركية ويؤوي لاجئين أتراكا منذ أكثر من 20 عاما، يعد “حاضنة” للمقاتلين ويتعين التعامل معه” على حد قوله.

وقال أردوغان “إذا لم تطهره الأمم المتحدة فسنقوم نحن بذلك باعتبارنا دولة عضو بالأمم المتحدة”.

وأضاف أن أنقرة تعتقد أن مخيم مخمور يشكل تهديدا لا يقل عن التهديد الذي تمثله جبال قنديل معقل حزب العمال الكردستاني والواقعة على مسافة أبعد باتجاه الشمال.

وأقيم المخيم في التسعينيات عندما عبر آلاف الأكراد الحدود من تركيا في خطوة تقول أنقرة إنها كانت بتحريض متعمد من حزب العمال الكردستاني.