دبي « مدينة الألقاب العالمية » نصائح قيمة لزيارتك الأولى لها

هل تخطط للمجيء إلى دبي لأول مرة ولكن لا تعرف من أين تبدأ؟ اتبع أهم نصائحنا حول ما يجب رؤيته والقيام به، وتجول في المدينة التي لا تنام بسهولة. إذا كان هناك مكان واحد لزيارته أثناء تواجدك في المدينة التي لا تنام، فهو برج خليفة أطول برج في العالم. بفضل سطح المراقبة الذي يقع في الطابق 124 ويبلغ ارتفاعه 555 مترًا، ستستمتع بإطلالات لا تضاهى على المدينة بأكملها، والصحراء المحيطة وكذلك البحر. يوضح هذا المكان تمامًا التطور من المدينة، من القرية الصغيرة لقد كانت ذات يوم إلى العاصمة الحديثة الكبيرة التي أصبحت عليها. بالإضافة إلى ذلك، فهو المكان المثالي لالتقاط الصور. ونصيحة منا لكل من يريد السفر من السعودية إلى دبي احجز تذاكرك لـ At The Top عبر الإنترنت مسبقًا لتجنب أي انتظار.

التسوق والمأكولات الشهية والتزلج في دبي

يوجد في جميع مناطق دبي تقريبًا مركز تسوق خاص بها. هذه المدينة هي جنة المتسوقين ويقع دبي مول في وسط المدينة. بين البوتيكات الفاخرة والعلامات التجارية الراقية ومتاجر المجوهرات ومحلات الديكور والأثاث والأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير، فهو وجهة لا بد من زيارتها. بمجرد الانتهاء من التسوق، يمكنك الانزلاق على الزلاجات للذهاب إلى حلبة التزلج الداخلية أو حتى مقابلة أسماك القرش والتماسيح في حديقة الحيوانات المائية بدبي أكواريوم. قم بإنهاء يومك بأناقة في أحد المطاعم على طول نافورة دبي وستندهش من عرض الصوت والضوء الرائع. يوم جيد في المنظور!

نصيحة الزيارة الأولى: يقدم دبي مول خدمة مجانية للأمتعة اليسرى لمشترياتك حتى تتمكن من متابعة تجربة التسوق بدون استخدام اليدين.

اكتشف ماضي دبي

بالإضافة إلى ناطحات السحاب الاستثنائية، تمتلك المدينة كنوزًا تاريخية حقيقية مثل المتاحف والمواقع التراثية. توجه إلى منطقة الفهيدي التاريخية لاكتشاف هندستها المعمارية التي تعود إلى قرون وأسواقها الأصيلة لشراء الهدايا التذكارية. على عكس مراكز التسوق، فإن العناصر المعروضة هناك أكثر تقليدية ؛ جرب تجربة المفاوضة وانطلق بصفقة جيدة! في الحي، ستتاح لك أيضًا فرصة زيارة المعارض الفنية وقضاء فترة ما بعد الظهيرة في أحد المقاهي العديدة. وكنصيحة للزيارة الأولى: التفاوض ضروري، دع المشتري الماهر الذي يكمن في سباتك يعبر عن نفسه!

استكشف المدينة كواحد من سكانها

يمكن الوصول إلى المدينة التي لا تنام بسهولة بفضل شبكة النقل العام الشاملة فيها. استقل مترو دبي، الذي يخدم أفضل وجهات التسوق والترفيه في المدينة، بما في ذلك دبي مول ومول الإمارات ومارينا. فكر أيضًا في الترام الذي يعمل على طول مرسى دبي وفي المدينة أو القطار الأحادي الذي يربط جزيرة نخلة جميرا. للاستمتاع بتجربة أكثر جمالاً، استقل إحدى سيارات الأجرة المائية المسائية الجميلة إلى دبي فستيفال سيتي، أو شاهد خور دبي من العبرة التقليدية مقابل درهم واحد فقط.

نصيحة لأول مرة: تأكد من حصولك على بطاقة عيد الميلاد حتى تتمكن من استخدام جميع وسائل النقل العام في دبي.

وجهة عالمية … وصولاً إلى اللوحات

تتعايش 200 جنسية مختلفة في لؤلؤة الخليج، مما يجعلها الوجهة المثالية للذواقة الدوليين. المدينة مليئة بالمطاعم الهندية والعربية والفرنسية واليابانية والعديد من النكهات الأخرى. مهرجان دبي للمأكولات، وهو احتفال طهي رئيسي يقام سنويًا من فبراير إلى مارس، يحتفل بهذا التنوع ويقدم رحلة تذوق حقيقية. وكنصيحة لأول مرة: إذا كنت ترغب في تذوق طعام الشارع، فإن الملاح في السطوة لديه أفضل مناقيش (فطائر الجبن) في المدينة.

عش تجارب فريدة من نوعها في لؤلؤة الخليج

تشتهر لؤلؤة الخليج بأنها مدينة كل الاحتمالات. سيحب الباحثون عن المغامرات تجربة القفز بالمظلات غير العادية في سكاي دايف دبي أو إكس لاين، أطول مسار انزلاقي حضري في العالم يمتد فوق مرسى لؤلؤة الخليج: الإثارة مضمونة! يمكن للزوار الباحثين عن الهدوء استئجار يخت لرحلة صيد في البحر المواجه للمناظر الطبيعية الخلابة. وعندما تسرد رحلتك إلى هذه المدينة الصحراوية، لا تنس أن تذكر مآثرك على المنحدرات في سكي دبي، أكبر منتجع تزلج داخلي في المنطقة. وكنصيحة للزيارة الأولى: ركوب منطاد الهواء الساخن في الصحراء عند شروق الشمس مع مغامرات البالون لتجربة سحرية.

اكتشف العادات والثقافات المحلية

دانة الدنيا مدينة مرحبة حيث تلتقي العديد من الثقافات. ومع ذلك، فمن الأفضل أن تكون على دراية بالتقاليد المحلية. لذلك، تذكر أن ترتدي ملابس محتشمة في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق وبشكل أكثر تحديدًا عند زيارة المناطق الدينية أو التاريخية. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن أسلوب الحياة المحلي، فإن مهمة مركز الشيخ محمد للتفاهم الثقافي هي تسليط الضوء على العادات الوطنية العديدة، والتي يسعد مرشدوها بتقديمها لك. وكنصيحة للزيارة الأولى: يتم التحدث باللغة الإنجليزية على نطاق واسع في دبي، لذا فهذه فرصة لإتقان لهجتك!